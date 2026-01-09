Furtuna „Goretti” a lovit Europa cu rafale de uragan. S-au emis alerte meteo de vreme extremă: Ce țări sunt sub cod roșu și portocaliu

2 minute de citit Publicat la 13:32 09 Ian 2026 Modificat la 13:39 09 Ian 2026

Vântul a smuls copaci din rădăcini, în timpul furtunii Goretti, în Marea Britanie. Sursa foto: Profimedia Images

O furtună de iarnă puternică, denumită „Goretti”, traversează vestul și centrul Europei în perioada 9-10 ianuarie 2026, aducând rafale de vânt de forță uragană, ninsori abundente și avertizări meteorologice intense în numeroase țări.

În Franța și Regatul Unit, furtuna a generat rafale de vânt excepționale, unele cu putere comparabilă cu cea a unui uragan, care au smuls copaci din rădăcini.

Viteza vântului în zone din Franța:

213 km/h – Barfleur (departamentul Manche)

182 km/h – Carteret (Manche)

177 km/h – Saint-Vaast-la-Hougue (Manche)

157 km/h – Fécamp (Seine-Maritime) și Cap de la Hague (Manche)

156 km/h – alte puncte expuse pe coastă

Aceste valori au fost înregistrate pe parcursul nopții și dimineții de vineri.

Autoritățile franceze au declarat coduri roșu și portocaliu de vânt în mai multe zone, unde pericolul de obiecte zburătoare și furtuni pe litoral a fost considerat extrem.

Alerte de vreme extremă în toată Europa

Meteorologii europeni au emis avertizări pentru un val larg de fenomene severe:

Cod roșu

Ninsori și vânt în Ungaria și Serbia

Vânt puternic în Italia (în special în Sardinia)

Cod portocaliu

Vânt puternic în Franța

Vânt și ninsori în Germania, Belgia, Italia, Elveția și Bulgaria

Avertizările au acoperit mare parte din continent, cu porțiuni în care autoritățile au recomandat populației să evite călătoriile și să se adăpostească.

Sute de mii de locuințe rămase fără curent, rețele de transport blocate

Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franței și Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuințe, informează Reuters.

În Franța, circa 380.000 de locuințe au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia și Bretania, a anunțat compania de electricitate Enedis.

În timpul nopții, rafale de vânt cu viteze de peste 150 de kilometri pe oră au fost înregistrate în regiunea Manche din nord-vestul Franței. Recordul de viteză a vântului - 213 kilometri pe oră - a fost înregistrat în Barfleur, iar operatorul feroviar SNCF a suspendat circulația trenurilor între Paris și Normandia.

În Marea Britanie, 57.000 de locuințe au rămas fără electricitate, potrivit National Grid, după ce furtuna Goretti a adus o cantitate mare de zăpadă în zona rurală după o săptămână de vreme geroasă.

Sute de școli vor fi închise pe teritoriul Scoției și în anumite regiuni din centrul Angliei, deosebit de sever afectată de furtuna Goretti.

Operatorii rutieri din acea parte a Angliei și-au avertizat clienții să nu călătorească, iar unele servicii sunt suspendate.

În Belgia și alte state, vântul puternic a venit însoțit de ploi și ninsori sporadice, consolidând avertizările emise de serviciile meteorologice.

Furtuna „Goretti” rămâne unul dintre cele mai puternice evenimente meteorologice ale începutului de an în Europa.