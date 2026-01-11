Cum explică Guvernul noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari în 2026

Guvernul explică de ce cresc impozitele pentru autovehiculele hibrid. Foto: Getty Images

Guverul României a explicat, duminică, printr-un comunicat de presă, de ce cresc impozitele pentru autovehiculele hibrid și din ce cauză acestea sunt diferențiale, în funcție de emisiile de dioxid de carbon.

„Sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil şi uşor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracţiuni de 200 cm³. Acest mecanism, utilizat în mod tradiţional, a fost menţinut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate şi aplicare uniformă la nivelul autorităţilor locale. Autorităţile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării”, explică Guvernul duminică, într-un document în care detaliază măsurile privind majorarea impozitelor pe proprietate, cauzele are au stat la baza acestei decizii şi impactul lor.

Potrivit Executivului, în cadrul reformei aferente jalonului PNRR M59, nu a fost modificată arhitectura sistemului, ci valorile aplicabile fiecărei fracţiuni de 200 cm³. Aceste valori au fost diferenţiate în funcţie de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât impozitarea să reflecte impactul diferit asupra mediului al vehiculelor cu aceeaşi cilindree, dar tehnologii diferite. Prin această abordare, vehiculele încadrate în norme Euro mai vechi suportă valori mai ridicate pe fracţiune, în timp ce vehiculele conforme cu standarde Euro recente beneficiază de valori mai reduse sau de creşteri temperate ale impozitului. Diferenţierea este bazată pe criterii obiective, armonizate la nivel european şi uşor verificabile, fiind compatibilă cu cerinţele de politică publică asumate prin PNRR.

„În acest mod, sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, urmărind internalizarea costului de mediu şi orientarea comportamentului de consum către vehicule mai puţin poluante, fără introducerea unei taxe noi şi fără riscuri administrative”, argumentează Guvernul.

Diferenţele în ceea ce priveşte impozitarea autoturismelor hibrid au fost implementate ca urmare a comentariilor Comisiei Europene, care a explicat că o diferenţiere bazată exclusiv pe categoria „hibrid” nu este suficientă, iar ajustarea criteriilor în funcţie de pragul de CO₂ a fost necesară pentru validarea jalonului din PNRR.

„Jalonul M59, în accepţiunea COM, vizează internalizarea costului de mediu şi orientarea fiscalităţii către emisii reale. În această logică, categoria generică „vehicul hibrid” nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute, ci trebuie să ai un nivel de noxe emise sub 50 g/km CO₂”, mai explică Guvernul.

Impozitul auto a crescut semnificativ în 2026, după schimbarea modului de calcul față de anul trecut. În unele situații, sumele de plată sunt chiar de zece ori mai mari, cele mai afectate fiind mașinile hibride.

Dacă în 2025 unii bucureșteni achitau mai puțin de 10 lei pe an pentru un autoturism hibrid, anul acesta nota de plată este mult mai mare. Până acum, în Capitală, mașinile hibride beneficiau de o reducere de 95% la impozit. Din 2026, primăriile mai pot acorda cel mult o reducere de 30%, și doar în cazul mașinilor plug-in hibrid.

Pentru autoturismele full hibrid și mild hibrid, facilitatea fiscală a fost eliminată complet, ceea ce se reflectă direct în sumele mai mari pe care proprietarii trebuie să le plătească, apropiate de valorile pentru mașinile convenționale.