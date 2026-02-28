Macron cere ședință de urgență a ONU: Conflictul din Orientul Mijlociu are consecințe grave. Negocierile sunt singura opțiune

Macron cere ședință de urgență a ONU. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”, avertizând că escaladarea în curs „este periculoasă pentru toți” și trebuie să înceteze.

Liderul de la Eliysee a anunțat că autoritățile franceze iau „toate măsurile” necesare pentru securitatea teritoriului național și a cetățenilor francezi, precum și pentru protejarea intereselor Franței în Orientul Mijlociu. Macron a precizat, totodată, că Parisul este pregătit să mobilizeze mijloacele necesare pentru a-și proteja „cei mai apropiați parteneri”, dacă aceștia vor solicita sprijin.

În același mesaj, președintele francez a transmis că „regimul iranian trebuie să înțeleagă” că singura opțiune rămasă este angajarea în negocieri „de bună-credință” pentru a pune capăt programului său „nuclear și balistic”, precum și acțiunilor pe care Macron le-a descris drept „destabilizare regională”. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare este „absolut esențială” pentru securitatea tuturor statelor din Orientul Mijlociu.

Macron a făcut și un apel referitor la situația internă din Iran, afirmând că „poporul iranian trebuie să își poată construi viitorul în mod liber”. El a acuzat regimul islamic de „masacre”, susținând că acestea „îl descalifică” și că este necesar ca „vocea poporului să fie auzită din nou”, „cu cât mai curând, cu atât mai bine”.

Pe plan diplomatic, președintele Franței a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU și a anunțat că se află „în contact strâns” cu partenerii europeni și cu aliați din Orientul Mijlociu, în încercarea de a limita escaladarea și de a readuce părțile la masa negocierilor.