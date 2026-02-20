Criza locuințelor în Europa: statele investesc masiv în chirii și locuințe sociale, România rămâne la 0,01% din PIB

4 minute de citit Publicat la 09:09 20 Feb 2026 Modificat la 09:11 20 Feb 2026

Locuințele devin o criză în creștere la nivelul Europei. În decembrie 2025, Comisia Europeană a anunțat primul Plan european pentru locuințe accesibile din istorie. Inițiativa își propune să abordeze una dintre cele mai urgente preocupări ale cetățenilor: accesul la locuințe accesibile, sustenabile și de calitate, scrie Euronews.

Majoritatea țărilor europene oferă deja beneficii pentru locuință ca parte a sistemelor lor de protecție socială. Totuși, nivelul sprijinului variază semnificativ, reflectând politicile naționale diferite.

Așadar, ce țări oferă cele mai mari beneficii pentru locuință? Și cât cheltuiesc guvernele europene, în medie, pentru sprijinul locativ pe cap de locuitor?

Datele includ intervențiile publice destinate ajutării gospodăriilor să acopere costurile locuinței – inclusiv sprijin pentru chirie, locuințe sociale și beneficii pentru proprietarii de locuințe.

Potrivit Eurostat, locuințele au reprezentat 1,35% din totalul cheltuielilor de protecție socială din UE în 2024. Aceasta a însemnat 66,5 miliarde de euro, echivalentul a 0,37% din PIB-ul UE și 148 de euro per locuitor.

Beneficiile pentru locuință pe cap de locuitor variază puternic în Europa. Acestea merg de la aproape zero în Bulgaria până la 755 de euro în Irlanda, dintre 31 de țări analizate. Finlanda se află pe locul al doilea, cu 484 de euro, urmată de Regatul Unit, cu 406 euro.

Totuși, cifra pentru Regatul Unit este din 2018 și este posibil să nu fie pe deplin comparabilă cu datele mai recente. Chiar și așa, sugerează că Regatul Unit se numără printre țările care oferă cele mai ridicate beneficii pentru locuință.

Danemarca (375 euro), Islanda (335 euro), Germania (328 euro) și Elveția (327 euro) au alocat, de asemenea, peste 300 de euro pe cap de locuitor pentru beneficii locative. Țările de Jos (271 euro), Franța (234 euro) și Suedia (200 de euro) completează top 10.

Cheltuielile se situează între 100 și 199 de euro în trei țări: Cipru (185 euro), Luxemburg (130 euro) și Belgia (110 euro). Toate celelalte țări pentru care există date cheltuiesc sub 100 de euro pe cap de locuitor.

Dintre cele cinci mari economii europene, Italia (13 euro) și Spania (36 euro) alocă semnificativ mai puțin decât omologii lor.

Chiriile variază, la rândul lor, considerabil în Europa, în unele țări fiind mult mai mari decât altele.

Atunci când beneficiile pentru locuință pe cap de locuitor sunt ajustate în funcție de standardele puterii de cumpărare (PPS), valorile se modifică, însă clasamentele generale rămân în mare parte similare.

Irlanda (535 PPS) rămâne pe primul loc, urmată de Finlanda (380) și Regatul Unit (331), pe baza datelor din 2018.

În termeni nominali, Germania alocă cea mai mare sumă pentru beneficii locative, respectiv 27,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă mai mult de două cincimi din totalul UE. Franța urmează cu 16,1 miliarde de euro, aproximativ un sfert din total.

Dintre cele 31 de țări analizate, Regatul Unit se situează pe locul al doilea, cu 27 de miliarde de euro, deși această cifră se bazează pe date din 2018. Potrivit guvernului britanic, cheltuielile pentru ajutoarele de locuință sunt estimate să ajungă la 37,8 miliarde de lire sterline (43,3 miliarde de euro) în anul fiscal 2025–2026.

Totuși, definiția beneficiilor pentru locuință poate diferi ușor de metodologia Eurostat.

Cheltuielile pentru beneficii locative au depășit, de asemenea, 4 miliarde de euro în Țările de Jos și Irlanda, în timp ce în Italia au fost sub 1 miliard de euro.

În total, 0,37% din PIB-ul UE a fost alocat protecției sociale legate de locuințe. În rândul statelor membre, ponderea variază de la aproape zero în Bulgaria și Croația până la 0,99% în Finlanda. Cifra Regatului Unit din 2018 a fost cea mai ridicată, de 1,11%.

Irlanda (0,72%), Germania (0,63%), Danemarca (0,57%), Franța (0,55%) și Cipru (0,52%) alocă, de asemenea, peste 0,5% din PIB pentru beneficii pentru locuință.

În cazul României, nivelul sprijinului public pentru locuințe este extrem de redus în comparație cu media europeană. Datele indică faptul că cheltuielile pentru beneficii locative reprezintă doar 0,01% din PIB, iar suma totală alocată este de aproximativ 21,98 milioane de euro. Acest nivel plasează România în categoria statelor care investesc foarte puțin în sprijinul direct pentru costurile locuirii, într-un context în care, la nivel european, presiunea chiriilor și a prețurilor locuințelor este în creștere.

Eurostat subliniază că politicile privind locuințele sunt larg răspândite în statele membre, iar scopul lor depășește adesea sfera protecției sociale.

„Acestea pot avea ca obiectiv stimularea industriei construcțiilor, încurajarea proprietății asupra locuințelor, economisirea și altele asemenea. Aceste măsuri mai ample nu intră în sfera datelor privind protecția socială”, a precizat instituția.

Primul plan european pentru locuințe

Planul european pentru locuințe accesibile, prezentat recent, se concentrează „pe creșterea ofertei de locuințe, stimularea investițiilor și a reformelor, abordarea închirierilor pe termen scurt în zonele aflate sub presiune locativă și sprijinirea persoanelor cele mai afectate”.

„Succesul planului va fi determinat de capacitatea la nivel local de a răspunde acestor nevoi. Accesibilitatea trebuie să fie obiectivul nostru, iar cele mai accesibile locuințe sunt cele publice, cooperative și sociale”, a declarat Marco Corradi, președintele Housing Europe.

În ultimul deceniu, între 2015 și trimestrul al treilea din 2025, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 64%, iar chiriile cu 21%, potrivit Eurostat.

În unele țări europene, un salariu întreg nu mai este suficient pentru a acoperi chiria unui apartament cu o cameră în centrul orașului. În multe altele, chiria consumă o parte semnificativă din salariul net mediu.