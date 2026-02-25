Tatăl lui Tudor Duma, zis "Maru", condamnat pentru trafic de droguri, a agresat-o pe jurnalista Cristina Filip și i-a luat telefonul

Tatăl lui Tudor Dima, zis Maru, a agresat-o pe jurnalista Cristina Filip și i-a luat telefonul. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Incident grav pe holurile Curții de Apel București: jurnalista Antena 3 CNN Cristina Filip a fost agresată de tatăl lui Tudor Dima, cunoscut drept "Maru", condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri.

Tatăl lui "Maru" a împins-o pe jurnalistă, apoi i-a smuls telefonul din mână.

Jurnalista i-a sesizat pe jandarmii care asigură ordinea în perimetrul instanței, iar aceștia i-au oprit pe cei doi să iasă din clădire și să dispară cu dispozitivul mobil.

Pe imaginile înregistrate de dispozitiv se aude cum jurnalista Antena 3 CNN spune "vă rog frumos, vă rog să nu fiți agresiv. Ce v-a comunicat instanța? Vă rog să nu mă atingeți", în vreme ce bărbatul se apropie cu mâinile întinse pentru a-i smulge telefonul.

Antena 3 CNN își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloace legale în contextul acestei agresiuni.

Cristina Filip, jurnalist Antena 3 CNN: Niciun jurnalist nu ar trebui să treacă prin așa ceva

"E o situație delicată, greu de gestionat și în care cu siguranță, nu te aștepți că vei ajunge, ca jurnalist.

Mă aflam în zona destinată presei. Suntem reporteri acreditați la Curtea de Apel București, iar în momentul în care a ieșit din sala de judecată Tudor Duma, pe care îl cunoaștem cu toții drept 'Maru', însoțit de tatăl lui, am încercat să îl filmez, să iau o reacție cu privire la situația din sala de judecată, cu privire la deciziile magistraților.

Acela a fost momentul în care - cel mai probabil, pe fondul nemulțumirilor în urma soluției din sala de judecată - tatăl lui s-a apropiat, a început să mă împingă și mi-a smuls telefonul din mână.

L-am rugat să se îndepărteze și să înapoieze telefonul mobil. I-am explicat că sunt de la presă, însă nu a dorit să colaboreze și a luat, pur și simplu, telefonul mobil și s-a îndreptat spre ieșirea din Curtea de Apel.

Jandarmii de la Curtea de Apel i-au oprit pe Tudor Dima și pe tatăl lui să plece cu telefonul jurnalistei

A fost o situație extrem de greu de gestionat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la jandarmii Curții de Apel, care se află la intrările și ieșirile din instituție, și le-am cerut ajutorul.

Tudor Duma și tatăl lui au fost opriți la ieșirea din Curtea de Apel. Bărbatul a încercat să le explice jandarmilor că este nemulțumit de faptul că este filmat de reprezentanții presei, în timp ce fiul lui a încercat să acopere, cumva situația, spunând că, de fapt, a găsit telefonul pe jos și că îl va înapoia.

Am reușit să recuperez dispozitivul.

A fost o situație prin care nu ar trebui să treacă niciunul dintre colegii mei, fie că vorbim despre jurnaliștii din trust sau de alți colegi de breaslă. Astfel de incidente, fie ele și izolate, sunt cu siguranță de netolerat, de neacceptat și nu trebuie trecute cu vederea", a relatat Cristina Filip incidentul provocat de tatăl lui Tudor Duma.