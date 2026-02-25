Stephen Hawking apare într-o fotografie în compania unor femei în bikini, în dosarele Epstein

2 minute de citit Publicat la 16:15 25 Feb 2026 Modificat la 16:26 25 Feb 2026

Profesorul Stephen Hawking este văzut zâmbind în timp ce stă între două femei în costum de baie FOTO: Departamentul de Justiție.SUA

Stephen Hawking a fost fotografiat în compania unor femei îmbrăcate în costume de baie, imaginea regăsindu-se în dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Fizicianul britanic, decedat între timp, apare în fotografie complet îmbrăcat, așezat pe un șezlong, între două femei ale căror fețe sunt anonimizate, toți trei având câte un cocktail tropical.

Imaginea a fost găsită printre milioanele de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, ca parte a investigației sale privind cazul Epstein.

The Telegraph a aflat că fotografia a fost realizată în timpul unui simpozion științific la hotelul Ritz Carlton din St Thomas, în 2006, unde Hawking a susținut un discurs despre Cosmologia Cuantică.

Se presupune că cele două femei erau infirmierele lui. Hawking, care a trăit cu boala neuronului motor (scleroză laterală amiotrofică sau boala Lou Gehric) timp de peste 50 de ani, a murit la vârsta de 76 de ani, în 2018.

Fizicianul, menționat de 250 de ori în documente, a apărut anterior și în alte fotografii realizate pe insula lui Epstein, inclusiv la un grătar în martie 2006 și într-o croazieră cu barca și o excursie cu submarinul alături de o femeie blondă neidentificată.

Se spune că Epstein ar fi plătit pentru modificarea submarinului pentru profesorul decedat, care nu mai fusese niciodată sub apă până atunci.

Hawking a fost unul dintre cei 21 de oameni de știință care au vizitat Little Saint James, insula finanțatorului acuzat de trafic de persoane și viol, cu cinci luni înainte ca Epstein să fie pus sub acuzare pentru solicitare de prostituție de la o minoră.

Într-un e-mail scris de Epstein în 2015, în care discuta despre cum să fie infirmate acuzațiile Virginiei Giuffre, se spune că Hawking ar fi participat la o orgie cu minore, iar documentul apare, de asemenea, în dosare.

Giuffre, care s-a sinucis în aprilie anul trecut la vârsta de 41 de ani, a susținut mult timp că a fost traficată de Epstein și abuzată sexual de Andrew Mountbatten-Windsor, care a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

E-mailul spune: „Puteți oferi o recompensă oricăruia dintre prietenii, cunoscuții sau membrii familiei Virginiei care se prezintă și ajută la demonstrarea faptului că acuzațiile ei sunt false.

Cea mai puternică este cina Clinton și noua versiune din Insulele Virgine, potrivit căreia Stephen Hawking ar fi participat la o orgie cu minore”.

Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Epstein, aflată în prezent în închisoare pentru rolul său în traficul sexual, răspunde că este o „idee extrem de proastă”.

În dosare este inclusă și o informare către FBI potrivit căreia Epstein și Hawking ar fi fost la un „club gay exclusiv masculin” în 2011, deși informația nu a fost dovedită.

Hawking a vizitat Saint Thomas, în Insulele Virgine, participând la conferința intitulată „Energy of Empty Space That Isn’t Zero”, care a avut loc la hotelul de cinci stele Ritz-Carlton de pe insulă.

Grupul de oameni de știință a plătit 1.600 de dolari pe noapte pentru camere la hotel, însă se pare că au fost găzduiți personal și de Epstein pe insula lui situată în apropiere.

Dorința lui Epstein de a dezvolta relații cu oameni de știință este bine documentată. Mai mulți academicieni proeminenți apar în dosare, însă nu sunt acuzați de fapte ilegale.