Focar de gripă aviară în judeţul Cluj: Două lebede au fost găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someșu Rece

Autoritățile au impus măsuri stricte pentru populație. Sursa foto: Getty Images

Un focar de gripă aviară a fost confirmat în comuna Gilău, județul Cluj, după ce virusul a fost depistat la două lebede găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someșu Rece, au anunțat autoritățile sanitar-veterinare. Prefectura Cluj a anunțat o listă cu măsuri obligatorii pentru populație.

Focar de gripă aviară în judeţul Cluj

Conform oficialilor din cadrul Prefecturii Cluj, Centrul Local de Combatere a Bolilor Cluj, întrunit în ședință extraordinară de miercuri, în 25 februarie, a aprobat Planul de măsuri pentru depistarea, combaterea și limitarea cazurilor de gripă aviară pe teritoriul județului, după confirmarea oficială a virusului la două exemplare de lebădă de vară (Cygnus olor).

Păsările au fost găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someșu Rece, iar prezența virusului a fost confirmată luni, 23 februarie, de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, prin buletinul de analiză nr. 10597.



Gripa aviară este o boală virală extrem de contagioasă care afectează păsările domestice (curci, găini, raţe, gâşte) şi păsările sălbatice.

Pentru a preveni extinderea bolii, au fost stabilite zone de restricție după cum urmează:

zona de protecție (rază de min. 3 km): Localitatea Someșu Cald;

zona de supraveghere (rază de min. 10 km): Include localitățile Gilău, Stolna, Someșu Rece, Luna de Sus, Agârbiciu, Căpușu Mare, Viștea, Finișel, Plopi, Vlaha, Straja și Suceagu.

Măsuri obligatorii pentru populație

Cetăţenii din zonele vizate au obligaţia de a respecta reguli de biosecuritate în gospodării: izolarea păsărilor domestice (toate păsările domestice şi păsările captive trebuie menţinute în spaţii închise, fără acces la păsări sălbatice sau la alte păsări din afara exploataţiei, iar raţele şi gâştele trebuie separate strict de restul păsărilor din curte), hrănirea şi adăparea exclusiv în zone acoperite, inaccesibile păsărilor sălbatice. Totodată, este strict interzisă adăparea păsărilor cu apă din rezervoarele de suprafaţă (lacuri, râuri) accesibile păsărilor sălbatice.



"În plus, accesul în zona de creştere a păsărilor trebuie limitat la o singură persoană (proprietarul), care va folosi încălţăminte diferită pentru spaţiul în care sunt ţinute păsările sau se vor amenaja zone pentru dezinfecţia încălţămintei.



Orice semn de îmbolnăvire sau mortalitate apărut la păsările proprii sau la mamifere din curte trebuie anunţat imediat medicului veterinar.



Cetăţenii sunt sfătuiţi ca, în cazul în care observă cadavre de păsări sălbatice în locuri publice, să nu le atingă şi să anunţe urgent autorităţile sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Cluj", au mai transmis reprezentanţii Prefecturii Cluj într-o postare pe Facebook.



DSVSA Cluj monitorizează aplicarea acestor măsuri şi va face inspecţii clinice în exploataţii. De asemenea, este interzisă comercializarea păsărilor în târguri sau fără documente sanitar-veterinare oficiale în zonele de restricţie.