Angajații de la Guvern cer anchetarea penală a premierului Bolojan și a ministrului Cseke Attila, după adoptarea tăierilor la stat

Sindicaliștii vor trimite o solicitare către Parlament și una către Parchetul General. FOTO: Agerpres

Sindicatul angajaților din Guvern cere Parlamentului și președintelui Nicușor Dan să solicite urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Demersul vine după adoptarea OUG privind reforma administrației. Pachetul trei de măsuri a fost adoptat marți, prin două ordonanțe de către Executiv.

Noni Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, a spus la Antena 3 CNN că va trimite o solicitare către Parlament și una către Parchetul General. De asemenea, va exista separat și o solicitare către premierul Ilie Bolojan, pentru urmărirea penală împotriva ministrului Dezvoltării:

“Putem sesiza Parlamentul în mod direct să procedeze la a solicita urmărirea penală a celor doi domni. În ceea ce privește președintele României ne vom adresa către procurorul general al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare a urmăririi penale.

Dacă ne uităm la legislația curentă, această OUG este o fraudă. Împiedicarea prin mijloace frauduloase a exercitării unui drept sau a unei libertăți a vreunui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Nu putem să mai permitem încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode care din perspectiva noastră sunt frauduloase, de vreme ce inoculezi opiniei publice și tuturor că avizele și avertismentele instituției, inclusiv ale membrilor Guvernului nu sunt decât simple avize de luat. Aceste avize vin din partea unor experți”.

Noni Iordache a transmis că demersurile făcute de sindicaliști nu trebuie să fie “subiect de cancan”:

“Nu am generat greve, nu am generat blocaje la nivelul ședințelor de guvern pentru că sunt acte care impactează cetățenii și nu ne dorim nici să ne facem de râs, nici să devenim subiect de cancan”.

Vor fi 20.000 de posturi tăiate la stat Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, la finalul ședinței de guvern în care a fost adoptată ordonanța privind relansarea economică și cea referitoare la tăierile în administrație, că măsurile "vor așeza economia pe baze mai sănătoase" și vor crea o administrație mai eficientă. Pe de altă parte, sindicaliștii care reprezintă funcționarii publici din Guvern au solicitat premierului să nu adopte proiectul de OUG privind reforma administrației și să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică, apreciind că este “vulnerabil constituțional”. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan și ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, aceștia au susținut că proiectul “conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică”. Potrivit datelor prezentate, marți, la nivel local sunt vizate de tăieri 12.794 de posturi, dintre care 6.102 sunt consilieri personali, iar la nivel central se reduc 192 de posturi în cabinete. De asemenea, la prefecturi vor fi eliminate 168 de posturi. În total, reforma afectează 45.698 de posturi. Totuși, concedierile efective vizează aproximativ 20.000 de angajați, restul fiind poziții vacante eliminate din organigramă.