Anchetă în Buzău: Mai mulți funcționari publici și localnici ar fi cerut bani pentru cazarea fictivă a refugiaților ucraineni

Mai multe percheziții au fost realizate marți de polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică Buzău / Sursa foto: Politia Romana

Poliţiştii din Buzău au făcut miercuri zece percheziţii într-un dosar de obținere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare și hrană pentru refugiați ucraineni. Sunt vizate activităţile unor funcţionari din cadrul unei primării, dar şi mai mulţi localnici.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău (IPJ), sunt vizate activităţile unor funcţionari din cadrul unei primării, dar şi mai mulţi localnici.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023, mai mulți angajați ai primăriei și câțiva localnici au depus acte false prin care spuneau că au găzduit și au hrănit peste 180 de refugiați din Ucraina. Pentru asta au cerut bani de la stat, aproximativ 335.000 de lei.

„La data de 25 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publică Buzău, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și la sediul profesional al unei instituții publice, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, tentativă la înșelăciune și fals în declarații.

Vizată este activitatea funcționarilor unei unități administrativ-teritoriale și mai multor localnici, cu privire la care există bănuiala că, în perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023, ar fi depus în fals mai multe înscrisuri prin care atestau cazarea și hrănirea a peste 180 de refugiați din Ucraina, solicitând fără drept decontarea acestor servicii, în valoare de aproximativ 335.000 de lei.

Această sumă de bani a fost ,,blocată” în conturi, fiind anulată plata”, a transmis IPJ Buzău, într-un comunicat de presă.

Au fost făcute zece percheziții la locuințele unor persoane și una la sediul unei instituții publice, mai transmis procurorii.

„Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale, de investigarea criminalității economice, din cadrul dispozitivului de poliție rutieră, ordine și siguranță publică, dar și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău și jandarmilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis IPJ Buzău.