Australia le-a cerut familiilor diplomaţilor săi să părăsească Israelul şi Libanul

1 minut de citit Publicat la 19:19 25 Feb 2026 Modificat la 19:19 25 Feb 2026

Autoritățile australiene au aprobat plecări voluntare pentru membrii familiilor personalului diplomatic din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania. sursa foto: Getty

Guvernul Australiei le-a cerut familiilor diplomaților săi din Israel și Liban să părăsească cele două state, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al temerilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite și Iran, a anunțat, miercuri, Ministerul de Externe de la Canberra, relatează Agerpres.

Totodată, autoritățile australiene au aprobat plecări voluntare pentru membrii familiilor personalului diplomatic din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, invocând „o deteriorare a situației de securitate în regiune”.

În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a susținut în discursul privind Starea Uniunii, rostit marți în fața Congresului, că nu va permite Iranului – pe care l-a descris drept „cel mai mare finanțator al terorismului din lume” – să obțină arme nucleare, lăsând deschisă posibilitatea unui atac.

În paralel, Washingtonul și Teheranul au purtat în această lună discuții indirecte, în timp ce SUA își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu.

Iranul a avertizat că va lovi bazele americane din regiune în cazul unui atac, însă ministrul iranian de Externe a declarat, marți, că un acord cu Statele Unite este „încă posibil”, dacă diplomația rămâne prioritară.

O nouă rundă de negocieri indirecte între oficiali americani și iranieni este programată pentru joi, la Geneva.

Potrivit estimărilor autorităților de la Canberra, zeci de mii de australieni trăiesc în Orientul Mijlociu, cei mai mulți în Emiratele Arabe Unite, Israel și Liban. Anul trecut, Australia a organizat evacuarea cetățenilor săi din Israel, în timpul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Ministerul australian de Externe a reiterat, miercuri, recomandarea adresată cetățenilor australieni aflați în Israel și Liban de a lua în calcul plecarea, cât timp sunt disponibile zboruri comerciale.

Deocamdată, Canberra nu a anunțat închiderea vreunei ambasade sau a unui consulat din regiune. Totuși, anul trecut, Australia și-a închis ambasada din Teheran, după ce, în iunie 2025, a expulzat diplomați iranieni, acuzând guvernul de la Teheran de implicare în atacuri antisemite împotriva comunității evreiești din Australia.