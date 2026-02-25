Avertizare RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian

1 minut de citit Publicat la 18:42 25 Feb 2026 Modificat la 18:43 25 Feb 2026

Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaj RO-Alert. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, miercuri seara, în jurul orei 18.15, printr-un mesaj Ro-Alert, despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, potrivit Agerpres.

În mesaj, autorităţile le recomandă tulcenilor să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul Ro-Alert.

Amintim că o dronă neidentificată a fost descoperită, în urmă cu două săptămâni, pe plaja din zona hotelului Victoria din stațiunea Mamaia.

Pe 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a informat că fragmentul metalic găsit pe plajă în Mamaia ar proveni de la o dronă fără încărcătură, doborâtă deasupra Mării Negre în cadrul unui exerciţiu multinaţional desfăşurat la poligonul Capu Midia.

După câteva zile, pe 12 februarie, Garda de Coastă a informat că pe plaja din apropierea localităţii Tuzla poliţiştii de frontieră au fost identificate resturi metalice ce par a aparţine unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripţii vizibile.

Cel mai grav incident a avut loc la data de 25 noiembrie, când o dronă a traversat frontiera Republicii Moldova cu România, după care a intrat pe teritoriul țării noastre survolând spațiul aerian din Vrancea, Tulcea și Galați. În replică, au fost ridicate în aer două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.