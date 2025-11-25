Dronele rusești prăbușite în România și Moldova ar fi acționat coordonat. Fost general: “A fost un test”

3 minute de citit Publicat la 22:50 25 Noi 2025 Modificat la 23:04 25 Noi 2025

Primele imagini cu drona rusească găsită în Vaslui, în curtea unui localnic

Generalul (r) Virgil Bălăceanu a spus la Antena 3 CNN că nu este exclus ca incidentele cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian în Republica Moldova și în România să nu fi fost coordonate. Acesta susține că traiectoria dronelor, dar mai ales prototipul folosit, dronele de recunoaștere Gerbera, și nu drone distructive Shahed, arată că rușii au vrut să testeze reacția forțelor armate din cele două țări.



“Ne întrebăm, de ce într-o noapte în care atacurile cu drone asupra Ucrainei au fost foarte limitate. Am căutat pe sursele de informare, sigur surse deschise din Ucraina sunt prea puține detalii. Alte surse ne spun că au fost câteva zeci de drone. Au acționat masiv, mai ales în zona Odesa înspre Republica Moldova, respectiv înspre gurile Dunării? Se pare că nu. Atunci plecăm de la ideea că este o acțiune coordonată și concertată pe două ținte: Republica Moldova și România, folosind drone care nu produc pagube, dar testează reacțiile”.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu a spus că în Republica Moldova, rușii ar fi dorit să testeze noul radar Thales, conceput pentru detectarea dronelor la altitudini mai joase.

“Testează noul radat pe care l-au luat cei din Republic Moldova de la firma Thales, foarte bun pentru depistarea obiectivelor zburătoare mici. A dat informații foarte dense și foarte exacte cu privir ela direcțiile înc are au zburat cele șase drone”.

Ce misiuni obiective ar fi avut dronele rusești

Potrivit generalului Virgil Bălăceanu, dronele nu au vizat obiective legate de obținerea de informații, chiar dacă apărarea aeriană a fost testată:

“Trebuie să conectăm modul în care s-a acționat și ar trebui să explicăm ca scenariu de ce s-a acționat așa, pentru că avem un număr mult mai mare de drone care sunt certificate în spațiul aerian al Republcii Moldova. Vorbim de șase drone, dintre care una a căzut. Noi vorbim de două drone, una intră și dispare, cealaltă are un parcurs destul de larg.

Au fost unele interpretări că erau nevoie de unele informații din Poartea Focșanilor. Este un test, dar nu cred că a avut misiunea de a obține informații și nici misiune kamikaze. Gerbera este o dronă momeală, nu are de regulă nici încărcătură explozivă. Dacă ar avea, maxim până la 5kg sau dacă vom căuta și în alte surse o să vedeți că acesta este proptotipul Gerbera care este foarte asemănător din punct de vedere al avionicii cu Shahed, dimenisunile sunt mai mici, scopul fiind altul. Gerbera înșală apărarea anti-aeriană”.

Cât privește decizia piloților din România de a nu doborâ drona, generalul (r) Virgil Bălăceanu a explicat:

“S-ar fi putut să se renunțe la îndeplinirea misiunii de către pilot, dacă acesta știa în mod cert prin sistemele radar algoritmi care pot să distingă între o dronă Gerbera care este momenală și o dronă reală. Dar algoritmii sunt complicați. Pericolul e doar al căderii să producă unele daune. Unele detalii tehnice ne spun că ele ar trebui să aibă un gen de aterizare după ce își consumă combustibilul, cât mai facilă să nu producă daune. Cea care a căzut pe acoperiș nu a produs daune”.

Incidente cu drone în România și în Republica Moldova

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineața o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

Ulterior, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat că a fost găsită o dronă prăbușită în județul Vaslui.

Incidentul a avut loc în timp ce o dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. În total, șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, transmit autoritățile de la Chișinău. Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești, mai spune Ministerul Apărării din Republica Moldova. Una dintre cele cinci drone a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, precizează autoritățile.