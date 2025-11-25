Imagini cu o dronă inscripționată cu semnul de război al Rusiei, pe acoperișul unei case din Moldova

"Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești", a transmis poliţia pe Facebook.

Drona are pe coadă litera "Z", însemnul de război al Armatei ruse (Z, de la "za pobedu", care înseamnă "pentru victorie" în limba rusă).

Imaginile vin după ce alte două drone au intrat pe teritoriul României. Se pare că drona care a ieşit deja din spaţiul nostru aerian a venit dinspre Crimeea şi a intrat în Romania prin Tulcea.

"Este vorba, în primul rând, despre o provocare cu care Armata Română nu s-a mai confruntat până în acest moment, ținând cont că vorbim despre două drone, cel mai probabil apărute într-un interval foarte scurt de timp. Pe de altă parte, faptul că dronele traversează orașe foarte, foarte importante, cu o populație numeroasă, ridică probleme suplimentare. Prima alertă a venit în jurul orei 6:30, atunci când două avioane Typhoon ale germanilor, care ne ajută la misiunile de poliție aeriană, au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu. Drona a intrat în județul Tulcea, însă radarele avioanelor au raportat apoi că aceasta a părăsit teritoriul național și s-a îndreptat spre Ucraina. Avioanele germanilor s-au întors la bază, dar în mai puțin de 40 de minute o altă dronă a fost detectată de radare undeva în județul Galați", a spus jurnalistul Antena 3 CNN, Laurenţiu Rădulescu.

Drona este în continuare urmărită de avioanele F-16 pilotate de piloți români. Drona a traversat județul Galați și s-a îndreptat spre Vrancea. Aceste drone au o autonomie de zbor de aproximativ 4–5 ore, iar pentru piloții români este foarte dificil să le doboare, având în vedere că zboară la altitudine joasă. Nu se poate trage asupra lor, deoarece există riscul ca dronele să se prăbușească peste case, iar resturi din dronă să rănească oameni.

Ministerul Apărării din Moldova a transmis faptul că şase drone au intrat în spaţiul aerian al Moldovei.

"În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.

Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac. Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv IGP despre cazul de survolare ilegală.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.

Îndemnăm cetățenii să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile.

Instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației", a transmis Ministerul Apărării din Moldova.