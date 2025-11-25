Situație fără precedent în România. Drone au intrat în spațiul aerian național, este alertă până în Vrancea. Una e urmărită pe radar

Dronă detectată în spaţiul aerian naţional, după ce rușii au atacat lângă graniță. FOTO Getty Images

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați, a informat Ministerul Apărării Naționale. Armata a ridicat aeronave Eurofighter Typhoon de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu și F16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Una dintre drone e urmărită pe radare, deoarece sunt momente în care apare și apoi dispare. Ulterior, ISU Vrancea a transmis că un mesaj Ro-Alert a fost transmis și pentru locuitorii din județ.

UPDATE 9.20 ISU Vrancea a comunicat că au primit mesaj Ro-Alert și oamenii din localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea.

Mesajul Ro-Alert a fost emis la ora 8.36.

"Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil", a transmis ISU Vrancea.

Nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Vrancea. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112, potrivit sursei citate.

UPDATE 9.00

Un locuitor din Tecuci a filmat avioanele militare care monitorizează zona.

Știrea inițială

MApN informează că inițial a fost detectată o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în apropierea județului Tulcea.

Armata a ridicat la 6.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.



La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.



La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.



La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. Mișcarea acesteia e monitorizată, deoarece apare și dispare de pe radar.



Situația este monitorizată de MApN.



Legea 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”