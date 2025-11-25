1 minut de citit Publicat la 12:10 25 Noi 2025 Modificat la 12:59 25 Noi 2025

Primele imagini cu drona rusească găsită în Vaslui, în curtea unui localnic

O dronă rusească a căzut în curtea unui localnic, în județul Vaslui, iar primele imagini de acolo au fost făcute publice.

› Vezi galeria foto ‹

Ionuț Moșteanu a declarat, marți, de la Baza Mihail Kogălniceanu, că o dronă căzută, fără încărcătură, a fost descoperită în Vaslui.

"Nu este o sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos, mai devreme am primit informația că au găsit o dronă, probabil acea dronă, o să văd raportul", a spus Moșteanu.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați.

Se pare că un element metalic a căzut în comuna Puiești, județul Vaslui. La fața locului se îndreptă IPj, Brgada Antitero SRi și MAPN- Regimentul 52 Artilerie Bârlad.

În jurul orei 10:45, la aproape patru ore de când au fost ridicate avioanele Eurofighter, un localnic din Vaslui a sunat la 112 și a anunțat că a găsit resturi de dronă.