Ministrul Ionuț Moșteanu: O dronă a fost găsită în Vaslui, piloții au avut permisiunea să tragă, dar au ales să nu o facă

2 minute de citit Publicat la 11:41 25 Noi 2025 Modificat la 12:03 25 Noi 2025

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați. Foto: captură Antena 3 CNN

Ionuț Moșteanu a declarat, marți, de la Baza Mihail Kogălniceanu, că România s-a confruntat cu „o nouă provocare a Rusiei”. Ministrul Apărării a precizat că patru avioane Eurofighter cu piloți germani și mai multe aeronave F16 au urmărit drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Piloții au avut permisiunea de a trage, dar, probabil, a spus ministrul, au ales să nu facă asta pentru a evita daune colaterale. De asemenea, Moșteanu a anunțat că o dronă căzută, fără încărcătură, a fost descoperită în Vaslui.

„Sunt azi aici la ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare, generalul Donahue a venit să fie alături de soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru Thanksgiving.

Nu este o sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos, mai devreme am primit informația că au găsit o dronă, probabil acea dronă, o să văd raportul.

O să îmi întrerup această activitate, mă întorc la București, generalul Gheorghiță e acolo”, a spus ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că piloții au avut permisiunea de doborî drona, dar cel mai probabil nu au făcut-o pentru a evita daunele colaterale.

„Drona a fost găsită undeva în județul Vaslui, fără încărcătură, probabil aceeași pe care au încercat să o dea jos. S-au ridicat în aer, au avut permisiunea de a angaja. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune. De două ori s-au ridicat câte 2 avioane Eurofighter de la 7 dimineața, între ele au fost ridicate avioanele F16 de la baza Borcea.

Foarte probabil, analizând daunele colaterale pe care le-ar putea face trăgând cu armament deasupra teritoriului României au ales să nu angajeze. Este presupunerea mea în momentul acesta. O să discut și cu dânșii, o să avem și raportul misiunii”, a mai spus ministrul.

Drone rusești, în spațiul aerian național

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați.

Armata a ridicat aeronave Eurofighter Typhoon de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu și F16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Una dintre drone a fost urmărită pe radare, deoarece au existat momente în care aparea și apoi dispărea.

În jurul orei 10:45, la aproape patru ore de când au fost ridicate avioanele Eurofighter, un localnic din Vaslui a sunat la 112 și a anunțat că a găsit resturi de dronă.

Generalul în rezervă Marius Crăciun a explicat, la Antena 3 CNN, că dronele care au survolat teritoriul României au fost trimise intenționat de ruși pentru a testa reacţia de apărare antiaeriană a Armatei noastre inclusiv la Poarta Focșanilor, locul cel mai probabil pentru un atac terestru. „Ruşii testează reacţia NATO, testează reacţia de apărare antiaeriană a României şi, în anumite zone importante pentru apărarea României: în Poarta Focșanilor, la obiective militare din județul Galaţi, unde avem Poligonul Smârdan, în Tulcea, în Constanţa - unde avem baza de la Mihail Kogălniceanu”, a afirmat generalul în rezervă.