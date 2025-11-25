De ce au trimis ruşii drona Shahed în Vrancea. Expert: Testează Poarta Focşanilor, pe unde ar trece un atac terestru

Poarta Focșani este locul prin care România ar putea fi invadată de ruși. Foto: Getty/Profimedia

Generalul în rezervă Marius Crăciun a intervenit la Antena 3 CNN şi a explicat că dronele care au survolat, marţi dimineaţă, teritoriul României fac parte din planul ruşilor de a testa reacţia de apărare antiaeriană a Armatei noastre inclusiv la Poarta Focșanilor, pe unde ar trece un atac terestru. "Ruşii testează reacţia NATO, testează reacţia de apărare antiaeriană a României şi, în anumite zone importante pentru apărarea României: în Poarta Focșanilor, la obiective militare din județul Galaţi, unde avem Poligonul Smârdan, în Tulcea, în Constanţa - unde avem baza de la Mihail Kogălniceanu", a afirmat generalul în rezervă Marius Crăciun.

În continuare, acesta a afirmat că ruşii devin tot mai impetuoşi în ceea ce fac şi a remarcat lipsa unei declaraţii ferme din partea administrației Trump de apărare a teritoriului NATO.

"Asta aş lega-o şi de planul Whitcoff - Dmitriev, care este maximal pentru dorințele ruşilor şi de lipsa unei declaraţii ferme a administrației Trump referitoare la apărarea teritoriului NATO. Ruşii au devenit mai impetuoşi în ceea ce fac.

E bine că şi noi ne deșteptăm, pentru că avem acest război la graniţă şi cea mai bună descurajare este pregătirea pentru război. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.

Pacea mai durează, este o dezbatere politică, vor fi negocieri lungi. La nivelul NATO şi UE se fac eforturi pentru apărare inclusiv împotriva dronelor şi avem şi noi nevoie de noi sisteme de apărare anti-dronă, pentru că încă suntem vulnerabili. Probabil că în perioada următoare vom mai vedea asemenea pătrunderi ale ruşilor, care au prins curaj", a afirmat generalul în rezervă Marius Crăciun, care a explicat şi de ce avionale s-au întors din căutarea dronei care a dispărut de pe radar:

"Avioanele s-au întors pentru că au rămas în criză de combustibil, drona a dispărut de pe radar şi nu mai aveau de ce să continue zborul. Probabil că se iau măsuri pentru intensificarea culegerii de informaţie. Nu vom şti până nu vom avea dronă sau elemente din dronă, așa cum colegii din Republica Moldova au acea dronă de pe casă, pe care o vor analiza".

De ce Poarta Focșanilor este o vulnerabilitate

Cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea României este Poarta Focșanilor, a afirmat Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Un eventual atac terestru al Federației Ruse asupra României ar trece, în mod obligatoriu, prin acest coridor strategic situat între Carpați și Dunăre. Șeful Armatei a declarat că România trebuie să se concentreze acum pe acoperirea „tuturor vulnerabilităților”.

Poarta Focșanilor este o vulnerabilitate pentru România „în egală măsură” ca și Suwalki Gap pentru țările baltice, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

"Geografia dictează și direcțiile operative. Geografia dictează și direcțiile operative. Dacă are loc un conflict, în termeni clasici și cu acțiune terestră, toate acțiunile se vor duce prin acele coridoare de mobilitate pentru că nu poți să te duci să dai un atac prin Himalaya. Trebuie să folosești terenul în mod efectiv, astfel încât să ajungi în punctul în care îți dorești într-un timp foarte scurt.

Asta este vulnerabilitatea României și trebuie să ne concentrăm pentru acoperirea tuturor vulnerabilităților, pentru că un atac terestru dinspre Federația Rusă, către zona de sud a României, obligatoriu va trece prin Poarta Focșanilor. De asta se tot vorbește de partea Focșanilor”, a spus generalul Gheorghiță Vlad într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Este o structură teritorială cheie cu rol de coridor de mobilitate în ambele sensuri, aflată la marginea de sud a Zonei de Operații Est. Pentru că terenul este la joasă altitudine, este prielnic tancurilor și favorizează războiul de manevră.

NATO a începus să-și actualizeze planurile de apărare pentru a putea răspunde la amenințările rusești, iar hărțile vechi sunt revizuite.

Un grup de specialiști în geografie militară din cadrul Brigăzii de Geniu a Franței, cunoscut sub numele de al 28-lea Grup Geografic (28e GG), s-a deplasat în România pentru a realiza relevamente topografice de mare precizie, necesare actualizării planurilor de apărare ale NATO. Pe harta digitală creată de militari, relieful României este redat în detaliu, în trei dimensiuni. În centrul atenției se află „Poarta Focșani”, un coridor strategic situat între Carpați și Dunăre.

„Românii numesc această zonă ‘Poarta Focșani’”, explică un colonel francez care a condus un detașament acolo anul trecut. Potrivit militarilor români și aliați, dacă Rusia ar ataca România, prin această zonă ar veni.