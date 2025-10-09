Locul prin care rușii ar putea invada România. Șeful Armatei: „Poarta Focșanilor e la fel ca Suwalki pentru Baltice și Polonia”

Poarta Focșani este locul prin care România ar putea fi invadată de ruși. Foto: Getty/Profimedia

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei”, a declarat șeful Armatei române, generalul Vlad Gheorghiță. Acesta spune că teritoriul aflat în estul țării „rămâne o vulnerabilitate”, însă NATO „are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat”.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate. Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”, a declarat Gheorghiță, la Euronews.

Gheorghiță spune, însă, că este „puțin probabil” ca Rusia „să declanșeze un atac asupra unui stat NATO”, dar Armata trebuie să fie pregătită.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare”, spune Gheorghiță.

„Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri. Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate pentru a avea o apărare colectivă eficientă.

Da (n.r.: România poate rezista cât a rezistat Ucraina). Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor”, a mai declarat șeful Armatei.

Poarta Focșani, locul prin care România ar putea fi invadată de ruși

Un grup de specialiști în geografie militară din cadrul Brigăzii de Geniu a Franței, cunoscut sub numele de al 28-lea Grup Geografic (28e GG), s-a deplasat în România pentru a realiza relevamente topografice de mare precizie, necesare actualizării planurilor de apărare ale NATO. Obiectivul principal: identificarea celor mai vulnerabile rute și pregătirea terenului pentru o posibilă confruntare în estul Europei.

Pe harta digitală creată de militari, relieful României este redat în detaliu, în trei dimensiuni. În centrul atenției se află „Poarta Focșani”, un coridor strategic situat între Carpați și Dunăre.

„Românii numesc această zonă ‘Poarta Focșani’”, explică un colonel francez care a condus un detașament acolo anul trecut. Potrivit militarilor români și aliați, dacă Rusia ar ataca România, prin această zonă ar veni.

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Acum, NATO și-a actualizat planurile de apărare pentru a putea răspunde la amenințările rusești, iar hărțile vechi trebuiau revizuite.

Agenția de cartografie din România a colaborat cu armata franceză. Scopul: aliații să cunoască în detaliu terenul posibilului viitor câmp de luptă – unde pot fi plasate arme, ce drumuri sunt practicabile, ce clădiri pot deveni ținte, ce obstacole ar putea exista.