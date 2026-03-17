România trimite 100 de cisterne cu apă potabilă în oraşul Bălţi, din Moldova, afectat de atacurile asupra hidrocentralei Novodnestrovsk

Primăria municipiului Iaşi vine în sprijinul oraşului înfrăţit Bălţi din Republica Moldova, rămas fără apă potabilă în urma atacurilor ruseşti asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina, informează autorităţile locale, notează Agerpres.

Conducerea Primăriei a precizat că, la solicitarea primarului din Bălţi, va trimite 100 de cubitainere cu apă, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri.

"La rugămintea primarului municipiului Bălţi (Republica Moldova), Alexandr Petkov, care a solicitat ajutor pentru furnizarea de apă potabilă pentru locuitorii oraşului, Primăria municipiului Iaşi va trimite, în perioada următoare, 100 de cubitainere (recipiente destinate transportului apei potabile).

Fiecare cubitainer are o capacitate de 1000 litri, urmând ca acestea să fie transportate în Republica Moldova unde vor fi umplute cu apă potabilă din reţeaua de apă a ApaVital din localitatea Măcăreşti (Republica Moldova)", se arată într-un comunicat.

Apel ca cetăţenii să doneze apă

În paralel, primarul Mihai Chirica a făcut un apel către supermarketuri şi hypermarketuri, precum şi către cetăţeni de a dona apă potabilă pentru locuitorii municipiului Bălţi, care este înfrăţit cu municipiul Iaşi din 15 ianuarie 2023.

În acest scop, începând de miercuri, 18 martie, vor fi deschise cinci puncte de colectare: în Piaţa Unirii, esplanada Oancea (cartier Tătăraşi), în Piaţa Palatului Culturii - zona Casa Dosoftei, în Piaţa Voievozilor (cartier Alexandru cel Bun), respectiv Kaufland Păcurari - în zona staţiei de transport public local. Punctele de colectare vor funcţiona în intervalul orar 9:00 - 18:00 în zilele lucrătoare, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Autorităţile au precizat că sistarea apei potabile din municipiul Bălţi a fost cauzată de atacurile ruseşti asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk (Ucraina), în fluviul Nistru fiind deversate produse nocive şi diferiţi poluanţi.

"Invazia rusă a depăşit orice limită a umanităţii, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovaţi. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localităţi întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În faţa acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim şi să acţionăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noştri din municipiul Bălţi.

Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în faţa distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălţi şi rămânem uniţi împotriva oricărei forme de agresiune", a declarat primarul Mihai Chirica.