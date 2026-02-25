Viktor Orban scade în sondajele de opinie înainte de alegerile din Ungaria. Partidul lui Magyar are 20% în fața Fidesz

Viktor Orban și Peter Magyar. sursa: colaj foto Hepta

Partidul de opoziție Tisza și-a extins avantajul față de formațiunea de guvernământ Fidesz, condusă de premierul Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, potrivit unui sondaj realizat de Median și citat de Telex. La nivelul întregii populații cu drept de vot, Tisza conduce cu un avans de 11 puncte procentuale. Diferența crește semnificativ în rândul alegătorilor care și-au decis deja opțiunea de vot: Tisza este creditată cu 55%, față de 35% pentru Fidesz – un ecart de 20 de puncte, scrie Novinite.

În rândul respondenților cu opțiuni politice ferme, avantajul este de 13 puncte. Diferențe apar și în ceea ce privește mobilizarea la vot: 97% dintre susținătorii Tisza spun că sunt siguri că vor vota, comparativ cu 85% dintre votanții Fidesz. Față de sondajul anterior realizat de Median, Tisza a câștigat două puncte, în timp ce Fidesz a pierdut două.

În segmentul alegătorilor hotărâți, Tisza a crescut cu patru puncte, iar Fidesz a scăzut cu același procent, ceea ce a dus la o lărgire a diferenței cu opt puncte în acest segment.

Partidul de extremă dreapta Our Homeland este cotat la 6%, pragul minim necesar pentru a intra în Parlament. Partidul Maghiar al Câinelui cu Două Cozi și Coaliția Democrată rămân la 1–2%, iar alte formațiuni mici sunt sub 1%. Sondajul a fost realizat în perioada 18–23 februarie.

Agenția de sondare notează că mai multe controverse recente ar fi putut influența opinia publică. Printre acestea se numără evoluțiile legate de fabrica de baterii Samsung din God și o înregistrare audio realizată pe ascuns, despre care se spune că ar fi fost destinată să afecteze reputația liderului opoziției, Péter Magyar. 89% dintre respondenți au declarat că au auzit despre aceste cazuri.

Între timp, securitatea energetică a devenit un subiect politic central. Comisia Europeană a confirmat că un transport suplimentar de țiței, organizat de grupul MOL, a ajuns la terminalul conductei Adria pentru livrare către Ungaria și Slovacia. Autoritățile croate au precizat că prin această rută este transportat în prezent doar petrol non-rusesc, care reprezintă în acest moment singura alternativă de aprovizionare pentru cele două state membre ale UE.

Livrările prin conducta Drujba – folosită de mult timp pentru transportul țițeiului rusesc către cele două țări – au fost suspendate pe 27 ianuarie, după ce infrastructura din Ucraina a fost avariată într-un atac cu dronă pe care Kievul l-a atribuit Rusiei. Grupul de coordonare pentru petrol al Comisiei Europene s-a reunit pentru a evalua riscurile pe termen scurt și securitatea aprovizionării. Ungaria și Slovacia au început să utilizeze rezervele strategice, însă Bruxelles-ul susține că stocurile existente sunt suficiente.

Croația analizează dacă ar putea accepta legal livrări maritime de petrol rusesc, în condițiile sancțiunilor impuse de UE și SUA. Deocamdată, țițeiul non-rusesc continuă să fie transportat fără probleme prin conducta Adria.

Autoritățile croate au indicat că importurile ar putea fi extinse fără a recurge la surse rusești. Ucraina a transmis că este pregătită să accelereze lucrările de reparație la Drujba și a propus conducta Odessa–Brody ca alternativă, soluție considerată de oficialii europeni mai viabilă pe termen mediu decât imediat.

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev s-au accentuat. Ungaria a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și a amenințat că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă reparațiile la conductă nu vor avansa.

Premierul Orban a acuzat Ucraina că întârzie deliberat lucrările din motive politice, susținând că întreruperea nu ar fi de natură tehnică, ci menită să exercite presiuni asupra Ungariei și Slovaciei.

După o reuniune a Consiliului Național de Securitate al Ungariei, Orban a dispus sporirea protecției infrastructurii energetice critice, inclusiv prin desfășurarea de personal și echipamente militare în puncte-cheie.

De asemenea, a fost instituită o interdicție de zbor pentru drone în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, la granița cu Ucraina. Orban susține că ar putea urma noi tentative de destabilizare a sistemului energetic ungar și a respins ceea ce a descris drept încercări de „șantaj” la adresa țării sale înaintea alegerilor.