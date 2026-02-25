O deputată POT cere printr-o petiţie să fie anulat un concert al formaţiei Trooper: Este o ofensă la adresa credinţei. Suntem în post

O deputată POT cere "interzicerea imediată" a unui concert al formaţiei Trooper. Sursa colaj foto: Facebook/ Codruța-Maria & Trooper Romania

Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș cere printr-o petiţie anularea spectacolelor "Regeneza" ale formaţiei Trooper, programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Copiilor din București. "Concertul sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii", a transmis parlamentara, care a subliniat şi că suntem în Postul Paştelui. Solistul formaţiei de heavy metal, Alin Dincă, a dat o replică acestor acuzații halucinante.

Deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Timiș pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), a solicitat printr-o petiţie "interzicerea imediată" a concertului "Regeneza", organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa Trooper la Palatul Copiilor din Capitală. În vârstă de 29 de ani, aceasta a invocat invocă "protecția minților tinere" și a valorilor creștine.

"Sfidarea trebuie să se oprească, respectul pentru credință și protejarea copiilor sunt primordiale. Semnează petiția!", a scris parlamentara când a făcut publică petiţia pe unul dintre numeroasele sale conturi de Facebook.

"Petiție pentru anularea concertului «Regeneza» (Trooper) de la Palatul Național al Copiilor. Solicitare Urgentă.

Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor.

Oprește acest eveniment! Completează formularul de mai jos pentru a semna petiția și a apăra integritatea copiilor noștri", s-a transmis în petiţia iniţiată deputata POT fără studii și lipsită de orice fel de experiență profesională, conform CV-ului complet gol, care se află pe site-ul Camerei Deputaților.

Declaraţiile lui Alin Dincă de la Trooper după ce a aflat de petiţia deputatei POT

"Problema mea e că ne-au acuzat că avem un impact negativ asupra copiilor. În 2008, când au avut loc inundațiile din Moldova, am sărit în ajutorul copiilor și am donat toți banii câștigați din concertul cu Iron Maiden, inclusiv din merch", a declarat solitul formaţiei Trooper la o emisiune de la Rock FM.

Pe de altă parte, Trooper este formație ambasador oficial Bikers For Humanity, organizație care, în mod deosebit, vine în ajutorul copiilor din medii defavorizate.

Un alt argument care arată că acuzațiile nu au temei sunt chiar piesele Trooper. De-a lungul timpului, membrii trupei au abordat teme precum prietenia, descoperirea forței interioare și istoria – lansând albume realizate împreună cu profesori de istorie și bazate pe informații verificate.

"Sunt școli în România unde copiii sunt încurajați să folosească albumele noastre istorice ca suport educațional. Sunt predate materii cu ajutorul pieselor noastre. Tocmai de noi s-a trezit să spună că suntem răi, că suntem sataniști!", a mai precizat Alin Dincă, potrivit sursei citate.

Formația Trooper a transmis că va lua măsuri legale împotriva deputatei POT, după terminarea concertelor.

"În 2026, trebuie să fii tras la răspundere pentru lucrurile pe care le spui, trebuie să fii responsabil. Nu putem arunca vorbe pe internet în care înjurăm și amenințăm, fără să răspunzi pentru asta!", a mai adăugat artistul Alin Dincă în cadrul emisiunii "Rock Driver cu Cristian Hrubaru".