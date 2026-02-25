Sindicatele din Educație îi cer președintelui Nicușor Dan să oprească tăierile făcute de guvernul Bolojan: “Nu sunt reforme”

Sindicaliștii îi cer președintelui să aducă în atenția coaliției de guvernare mai multe revendicări. FOTO: Agerpres

Sindicaliștii din educație îi cer președintelui Nicușor Dan să inițieze un proiect de reformă a sistemului educațional, care să reunească experți din zona universităților, institutelor de cercetare și academiilor. Totodată, aceștia solicită eliminarea măsurilor care au dus la tăierea de venituri pentru profesori, potrivit Agerpres.

Sindicaliștii îi cer președintelui să aducă în atenția coaliției de guvernare următoarele revendicări: abrogarea măsurilor anti-educație luate prin Legea nr.141/2025 (creșterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora etc.), creșterea bugetului pentru educație și pentru cercetare, recunoașterea importanței activității cadrelor didactice printr-o poziționare corectă în proiectul noii legi a salarizării în domeniul bugetar, menținerea indemnizației pentru titlul științific de doctor măcar la valoarea aferentă anului 2025, lansarea imediată a competițiilor naționale de cercetare din finanțări interne, restabilirea integrală a burselor studenților, deblocarea soldurilor universităților pentru folosirea acestora în implementarea proiectelor europene și la dezvoltarea instituțională, deblocarea angajărilor și integrarea tinerilor performanți în universități și în cercetare.

“Aceste revendicări sunt în deplin acord cu promisiunile dumneavoastră electorale și cu prevederile documentelor strategice publicate de Administrația Prezidențială, care consacră educația și cercetarea drept domenii prioritare și componente ale securității naționale. Sperăm că veți folosi autoritatea și poziția dumneavoastră pentru a scoate România de pe această traiectorie periculoasă, pentru a nu rămâne în istorie drept Președintele care a girat primul buget al educației și cercetării aflat în scădere, raportat la anul anterior, în contradicție cu angajamentele asumate”, afirmă sindicaliștii, într-o scrisoare deschisă.

Profesorii și studenții au protestat miercuri în fața Palatului Cotroceni, după ce l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că îi ignoră de luni întregi. Profesorii amenință cu declanșarea grevei generale.

Semnal de alarmă despre subfinanțarea educației

Potrivit Federației Naționale Sindicale “Alma Mater”, Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, actuala coaliție de guvernare pune în pericol sectorul educației și cercetării științifice prin promovarea și prin adoptarea unor măsuri financiar-contabile “injuste și nechibzuite, luate fără analize” economice de impact și fără consultări publice ori cu organismele abilitate ale statului român.

“Vă reamintim că Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030. Independența și solidaritatea: viziunea României pentru o lume în schimbare, document oficial al Administrației Prezidențiale, adoptat în noiembrie 2025, definește securitatea națională într-un sens cuprinzător, incluzând explicit dimensiunea 'educațională, culturală, de sănătate, socială și demografică' printre domeniile esențiale pentru reziliența și securitatea statului. Educația este, așadar, recunoscută oficial ca parte a securității naționale. În acest context, măsurile de reducere a finanțării educației și cercetării contrazic atât angajamentele electorale asumate, cât și orientările strategice stabilite prin documentele oficiale ale Administrației Prezidențiale. Subfinanțarea cronică nu este doar o problemă bugetară, ci devine o vulnerabilitate la adresa siguranței statului român'” sunt de părere liderii celor trei sindicate.

În opinia acestora, este profund “nedrept și periculos” pentru democrație și pentru viitorul european al țării ca educația și cercetarea, două domenii strategice, subfinanțate cronic, să fie transformate în pretinse cauze ale deficitului bugetar.

Totodată, sindicaliștii apreciază că măsurile deja adoptate, precum și cele anunțate anulează o parte consistentă din munca și din investițiile realizate în educație și cercetare în ultimii ani și “transmit un mesaj periculos de indiferență, de neputință și lipsă de viziune strategică”.

Avertismentul sindicaliștilor despre tăierile din educație

Ei susțin că sistemul de educație din România, atât cel preuniversitar, cât și cel universitar, precum și sistemul de cercetare, universitar și neuniversitar, au nevoie de o transformare serioasă, profundă și coerentă pentru a-și îmbunătăți rezultatele și pentru a deveni competitive la nivel internațional.

“Considerăm imperativă obligarea Guvernului la rambursarea integrală și urgentă către universități a sumelor restante aferente proiectelor de cercetare finanțate prin PNRR. Nerambursarea acestor fonduri apasă direct asupra bugetelor universităților, care sunt nevoite să acopere, din fonduri proprii, salariile cercetătorilor și cheltuielile curente ale proiectelor, afectând grav echilibrul financiar al instituțiilor. În condițiile în care multe dintre aceste proiecte se încheie în luna iulie, lipsa fondurilor pune în pericol îndeplinirea obiectivelor asumate și compromite credibilitatea României în implementarea angajamentelor europene”, subliniază sindicatele.

Conform sursei citate, a prezenta tăierile bugetare drept reformă "este nu doar înșelător, ci extrem de periculos pentru viitorul economic al acestei țări și pentru democrație".

“Deoarece președintele României exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, conform art. 80 din Constituție, vă solicităm să interveniți ferm și responsabil pentru a readuce educația și cercetarea în centrul priorităților reale ale statului român”, transmit reprezentanții sindicaliștilor.