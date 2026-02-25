Kelemen Hunor, mesaj pentru Bolojan: Dacă credeţi că statul român nu găseşte 1.000 lei pentru pensionari, atunci sunteţi în eroare

Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că plata unui ajutor de tip one-off pentru pensionarii cu venituri până în 3.000 de lei "trebuie făcută". "Dacă credeţi că pentru pensionari, pentru oamenii care au venituri lunare sub 3.000 lei, statul român nu găseşte 1.000 lei o dată pe an, atunci sunteţi în eroare", a afirmat Kelemen Hunor.

"Eu ştiu de o singură propune pe care am făcut-o şi eu, şi Grindeanu: o plată one-off pentru pensionari, în 2026, pentru cei cu pensiile sub 3.000 de lei. O plată one-off aşa cum a fost şi în 2025. Când se face, în prima sau a doua jumătate a anului, nu ştiu... Nu este o sumă extraordinar de mare, dar această plată trebuie făcută.

Dacă credeţi că pentru pensionari, pentru oamenii care au venituri lunare sub 3.000 lei, statul român nu găseşte 1.000 lei o dată pe an, atunci sunteţi în eroare", a declarat liderul UDMR.

Cum ar putea fi finanţat pachetul de solidaritate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni la Antena 3 CNN că pachetul de solidaritate susţinut de PSD are un impact bugetar de aproape trei miliarde de lei, el precizând că o parte din sumă poate fi acoperită în urma creşterii salariului minim pe economie începând cu jumătatea acestui an.

El a mai precizat că, în decembrie anul trecut, s-a constatat o colectare suplimentare de TVA de 13 miliarde de lei, dar că o mare parte din acest surplus provine din creşterea preţurilor.

Aşadar, PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate, care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde şi cuprinde măsuri pentru pensionari, un ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.

Premierul Ilie Bolojan susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atâta timp cât vine cu sursa de finanţare.