Cu cât s-a vândut la licitație mașina de protocol a lui Klaus Iohannis. Suma este de 10 ori mai mare decât prețul de pornire

Fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis s-a vândut la licitație cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire Foto: Artmark

Fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis, pe care acesta a folosit-o în perioada în care a fost primar în Sibiu, a fost vândută la licitație cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire.

Mașina Audi A6 a fost vândută la licitația organizată de Artmark, în ziua de 24 februarie.

› Vezi galeria foto ‹

Mașina cu motor de 3,2 litri, fabricată în urmă cu 21 de ani, a pornit la licitație de la prețul de 1.000 de euro, fiind adjudecată cu suma de 9.500 de euro.

Mașina condusă de Președintele Klaus Iohannis a fost scoasă la vânzare de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale și automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreție, confort și prestanță. Un exemplu documentat în presa internațională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale — un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituțional la cel mai înalt nivel.