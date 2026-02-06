Mașina de protocol a Președintelui Klaus Iohannis este scoasă la licitație pentru doar 1.000 de euro

Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație. Foto: Artmark

Mașina condusă de Președintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. Aceasta este scoasă la licitație și are un preț de pornire de doar 1000 de euro.

A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale și automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreție, confort și prestanță. Un exemplu documentat în presa internațională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale — un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituțional la cel mai înalt nivel.

