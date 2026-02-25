Germania se dotează cu drone kamikaze de jumătate de miliard de euro. Armele vor echipa brigada dintr-o țară care are graniță cu Rusia

Dronă kamikaze expusă la un târg de armament desfășurat la Berlin în 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Parlamentarii germani au dat undă verde, miercuri, achiziției de drone kamikaze de către armata germană.

Aceste arme vor echipa brigada germană desfășurată în Lituania pe fondul amenințărilor Rusiei, informează Agerpres, care citează AFP.

Decizia adoptată de Comisia pentru buget a Bundestagului reprezintă un "pas înainte foarte important", a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Potrivit specialiștilor, țara a rămas "mult în urmă" în ceea ce privește utilizarea dronelor militare și își accelerează în prezent mecanismele de descurajare împotriva amenințărilor Moscovei.

Primele drone kamikaze, furnizate de două companii germane, dintre care una are legături cu un apropiat al lui Trump

Așa-numitele drone kamikaze, care pot rămâne în aer perioade lungi de timp înainte de a-și lovi țintele, vor fi furnizate de două startup-uri germane, Stark Defence, cu sediul la Berlin, și Helsing, cu sediul la München.

Contractele aferente au o valoare inițială de 536 de milioane de euro, iar informațiile din presa internațională nu specifică numărul de drone care vor fi livrate.

În schimb, jurnaliștii au notat că miliardarul american Peter Thiel, un apropiat al lui Donald Trump, deține o participație în compania Stark Defence.

Acest aspect a stârnit îngrijorări în cadrul SPD, partenerul CDU/CSU în coaliția de guvernare din Germania.

Boris Pistorius, care a cerut săptămâna trecută clarificări cu privire la amploarea "influenței" lui Thiel în cadrul companiei, i-a asigurat miercuri pe deputații germani că acesta joacă doar un rol de "mic investitor", cu o "participație procentuală de o singură cifră, fără o influență operațională".

Când ajung dronele kamikaze germane la brigada din Lituania

Brigada staționată în Lituania urmează să fie echipată cu primele drone în 2027, a declarat Ministerul german al Apărării într-un comunicat.

Aceasta comandă "este doar începutul unui program multianual în valoare totală de circa 9 miliarde de euro" pentru dotarea Bundeswehr-ului cu drone înarmate, a explicat deputatul social-democrat Andreas Schwarz, membru al Comisiei de buget.

Comisia a plafonat miercuri volumul maxim de comenzi pentru fiecare dintre cele două companii selectate, Stark Defence și Helsing, la un miliard de euro, a adăugat deputatul.

Acest plafon este destinat să "promoveze o concurență suplimentară" axată pe "calitate și prețuri competitive", a subliniat Schwarz.

Alți actori industriali, precum gigantul german în domeni