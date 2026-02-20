Miliardarul Peter Thiel obține de la administrația Trump un contract uriaș pentru compania Palantir, cu Homeland Security din SUA

Miliardarul american Peter Thiel, fondatorul companiei Palantir, specializată în software de analiză a datelor şi inteligenţă artificială. Foto: Getty Images

Departamentul de Securitate Internă (Department of Homeland Security - DHS), agenţie a guvernului american care are o gamă largă de atribuţii, de la controlul imigraţiei până la prevenirea „terorismului”, a semnat un acord de un miliard de dolari cu compania de tehnologie Palantir, informează vineri EFE, preluată de Agerpres. Acesta este unul dintre cele mai valoroase contracte pe care compania condusă de Alex Karp şi fondată împreună cu Peter Thiel le-a încheiat cu guvernul SUA şi consolidează rolul său ca piesă cheie în agenda anti-imigraţie a preşedintelui Donald Trump.



Palantir este specializat în software de analiză a datelor şi inteligenţă artificială şi de la venirea lui Donald Trump la putere şi-a extins colaborarea cu guvernul prin contracte federale de miliarde de dolari, în principal cu Pentagonul şi cu DHS.



Acest nou contract, despre care s-a aflat graţie publicaţiei cu specific tehnologic Wired, include „achiziţionarea de licenţe software, întreţinerea şi implementarea serviciilor” în întreg DHS-ul.



Palantir a fost criticat pe scară largă de ONG-uri şi de grupuri pentru apărarea drepturilor civile pentru că oferă guvernelor acces la instrumente puternice de supraveghere.



Gotham, unul dintre principalele programe pe care compania le vinde entităţilor publice, transformă bazele de date şi înregistrările precum fişierele de evidenţă auto, rapoartele poliţiei sau datele din reţelele sociale într-o „reţea fluidă de informaţii şi supraveghere”, potrivit explicaţiilor academice oferite de Nicole Bennet într-un articol pe portalul specializat The Conversation.



Având acces la această platformă, a explicat experta, guvernul poate conecta baze de date, crea profiluri de informaţii sau căuta o persoană folosind caracteristici minime, precum un tatuaj sau statutul migrator.



În august 2025, Palantir a obţinut un acord cu Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE) pentru a crea platforma „ImmigrationOS” care foloseşte inteligenţa artificială şi analiza datelor pentru a "identifica, căuta şi deporta" migranţi.



Într-o discuţie cu investitorii la începutul lunii februarie, Palantir a afirmat că veniturile provenite de la guvernul american au crescut cu 66% în al patrulea trimestru comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, atingând 570 de milioane de dolari.