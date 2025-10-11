Conferințele secrete ale miliardarului Peter Thiel: Vorbește despre distrugerea SUA și un „guvern mondial” condus de un Antihrist

„Peter Thiel i-a numit pe Greta Thunberg și criticii AI «legionarii Antihristului. Foto: Getty Images

Miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel a susținut recent o serie de prelegeri private în care a avertizat că activista suedeză Greta Thunberg și criticii tehnologiei sau ai inteligenței artificiale sunt „legionarii Antihristului”. În aceste prelegeri despre creștinism, Thiel a legat supravegherea guvernamentală a Silicon Valley de un viitor apocaliptic, potrivit unor înregistrări audio analizate de The Washington Post.

În cele patru conferințe, desfășurate în septembrie la Commonwealth Club din San Francisco, Thiel a susținut că limitarea dezvoltării tehnologice ar duce nu doar la stagnare, ci și la distrugerea Statelor Unite și la instaurarea unei dictaturi globale.

„În secolul XXI, Antihristul este un luddit care vrea să oprească știința. E cineva ca Greta sau Eliezer”, a spus Thiel, referindu-se la Thunberg și la Eliezer Yudkowsky, un critic al AI. Thiel a adăugat că se rușinează că l-a finanțat în trecut pe Yudkowsky, considerându-l acum „dezechilibrat”.

Thiel a argumentat că reglementarea tehnologiei reflectă o formă modernă de frică și că oprirea progresului ar fi „mult mai periculoasă” decât eventualele riscuri ale inovației. „Poate că unele lucruri sunt rele, dar oprirea lor completă e un tratament mai grav decât boala”, a spus el.

Miliardarul a comparat apelurile la controlul AI cu promisiunile biblice ale Antihristului, care oferă „pace și siguranță” înaintea distrugerii lumii. El a acuzat și reglementările financiare, spunând că acestea arată apariția unui „guvern mondial unic”, ce ar putea fi preluat de un Antihrist modern.

„A devenit foarte greu să-ți ascunzi banii. A fost construit un sistem uriaș de supraveghere financiară și sancțiuni. Ai iluzia puterii, dar ea poate fi luată oricând”, a spus Thiel.

Prelegerile, organizate de ACTS 17 Collective - o organizație creștină care promovează credința în mediul tech -, au atras atenția prin tonul lor religios într-o industrie tradițional seculară. Într-un moment ironic, Thiel a spus că regula de confidențialitate a fost „o strategie bună de marketing: dacă vrei ca toată lumea să audă de ceva, nu lași pe nimeni să intre”.

Thiel, cunoscut pentru viziunile sale libertariene, are legături apropiate cu oameni din administrația Trump și influență majoră în Silicon Valley. El susține că doar o perspectivă religioasă poate inspira opoziția față de un „stat mondial unic”.

„Există motive raționale să te temi de un stat global, dar fără contextul biblic nu pare suficient de înfricoșător. Nu vei rezista cu adevărat”, a spus el.

În conferințe, Thiel i-a descris pe Joe Biden și Xi Jinping drept „necarismatici”, iar despre Bill Gates a spus că este „un om foarte, foarte rău, dar incapabil să fie Antihristul”. În schimb, despre Donald Trump a afirmat: „Dacă poți argumenta rațional că Trump este Antihristul, te ascult. Dacă nu, poate ar trebui să admiți că e, totuși, partea mai bună.”

El l-a lăudat pe Elon Musk, pe care îl consideră „unul dintre cei mai lucizi oameni”, și a spus că l-a sfătuit să nu mai susțină inițiativa Giving Pledge, fondată de Gates.

Prelegerile lui Thiel au fost precedate de proteste - unii manifestanți s-au costumat în diavoli și l-au acuzat chiar pe miliardar că ar fi el însuși „Antihristul”.