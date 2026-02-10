Surse: Drona găsită pe plaja din Mamaia aparține Ministerului Apărării

Drona ar fi ajuns pe plaja din Mamaia în urma unor exerciții de tragere organizate de MApN. Foto: captură video Antena 3 CNN

Drona descoperită, luni seara, pe o plajă din Mamaia a fost utilizată la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere, potrivit surselor Antena 3 CNN. Anterior, ministrul Apărării, Radu Miruță, declarase că „este sigur că drona a fost adusă de apă” și „provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”.

O dronă neidentificată a fost descoperită, luni seara, pe plaja din zona hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. La fața locului au ajuns de urgență echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, poliție și un echipaj de „Intervenție CRBN”, care au ridicat drona.

La scurt timp după incident, ministrul Apărării a declarat că „este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”.

„Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, a precizat Miruță.

Sursele Antena 3 CNN contrazic însă afirmațiile ministrului Apărării. Drona ar fi ajuns pe plaja din Mamaia în urma unor exerciții de tragere organizate de MApN.

Nu ar fi fost însă pentru prima dată când drone folosite în războiul din Ucraina cad pe teritoriul țării noastre.