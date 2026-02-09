O dronă neidentificată a fost descoperită pe plajă la Mamaia. Miruță: „Deocamdată nu știm dacă s-a prăbușit”

La fața locului sunt echipaje SRI, ISU și Poliție. Sursa foto: Captura Antena 3 CNN

O dronă neidentificată a căzut luni seara pe plaja din zona hotelului Victoria din stațiunea Mamaia, informează Antena 3 CNN.

„Apa a adus la mal niște resturi care par a fi dintr-o dronă în zona hotelului Victoria din Mamaia. Sunt echipe specializate în curs spre a identifica dacă pot recupera ceva electronic din acele resturi pentru a restaura eventual traseul, perioada, sursa”, a spus ministrul Apărării, Radu Miruță.

La fața locului se află echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, poliție și un echipaj de „Intervenție CRBN”.

„Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, a precizat Miruță.

Ministru Apărării a mai arătat că „de multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone, se poate descompune traseul acestor drone: când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaționale. Cum s-a întâmplat, efectiv, că pe noi asta ne interesează”.