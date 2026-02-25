Regele Harald al Norvegiei a fost internat în spital în Tenerife, la patru zile după ce a împlinit 89 de ani

Regele Harald al Norvegiei a fost internat în spital în Tenerife. FOTO: Getty Images

Regele Harald al Norvegiei a fost internat într-un spital dinTenerife, unde era în vacanță, a anunțat marți palatul regal.

Harald, care a împlinit 89 de ani sâmbătă, a fost internat la spitalul din Tenerife marți seară și este tratat pentru o infecție și deshidratare, a anunțat palatul într-un comunicat, fără să dea detalii suplimentare.

Potrivit sursei citate, starea regelui e bună.

Medicul personal al regelui va merge la Tenerife, iar o actualizare privind starea de sănătate a lui Harald va fi emisă miercuri, după ce acesta va evalua situația, a adăugat palatul.

Regele Harald și regina Sonja se aflau în Tenerife pentru o vacanță de iarnă. Harald este monarhul Norvegiei din 1991.