Regele Harald al Norvegiei a fost internat în spital în Tenerife, la patru zile după ce a împlinit 89 de ani

Regele Harald al Norvegiei a fost internat într-un spital dinTenerife, unde era în vacanță, a anunțat marți palatul regal.
Harald, care a împlinit 89 de ani sâmbătă, a fost internat la spitalul din Tenerife marți seară și este tratat pentru o infecție și deshidratare, a anunțat palatul într-un comunicat, fără să dea detalii suplimentare.
Potrivit sursei citate, starea regelui e bună.
Medicul personal al regelui va merge la Tenerife, iar o actualizare privind starea de sănătate a lui Harald va fi emisă miercuri, după ce acesta va evalua situația, a adăugat palatul.
Regele Harald și regina Sonja se aflau în Tenerife pentru o vacanță de iarnă. Harald este monarhul Norvegiei din 1991.
