Maimuțica Punch începe să-l uite pe urangutanul de pluș de la Ikea: „Învață regulile societății maimuțelor”

Punch își petrece tot mai mult timp în compania maimuțelor mai mari, însă noaptea doarme cu jucăria lui de pluș FOTO: Profimedia Images

Punch, puiul de macac care a cucerit inimile iubitorilor de animale din întreaga lume, începe să uite de plușul său de la Ikea - Djungelskog - care l-a consolat după ce fusese inițial respins de mama lui și de alte maimuțe, la o grădină zoologică din Japonia.

Imaginile cu puiul de șapte luni, care târa după el o jucărie mai mare decât el, au atras mai întâi atenția locuitorilor din orașul în care se află grădina zoologică - Ichikawa - aflat în apropiere de Tokyo, apoi povestea lui a făcut înconjurul lumii. Când alte maimuțe îl alungau, Punch fugea înapoi la jucăria în formă de urangutan și o îmbrățișa pentru a se liniști.

› Vezi galeria foto ‹

Însă acum folosește jucăria tot mai rar și a început chiar să socializeze cu alți macaci din grădina zoologică, unde vizitatorii au venit în număr mare pentru a-l vedea cum depășește această încercare. Zilele acestea, Punch a fost văzut cățărându-se pe spatele altei maimuțe, stând alături de adulți și uneori fiind curățat de paraziți sau îmbrățișat, potrivit The Guardian.

„A fost frumos să-l vedem crescând și mă simt liniștită”, a spus Sanae Izumi, o femei în vârstă de 61 de ani din Osaka, care a venit la grădina zoologică pentru că era îngrijorată pentru puiul de maimuță. „Este adorabil!” Alți vizitatori au postat videoclipuri cu Punch în care pare să socializeze cu alte maimuțe.

„Cel mai important lucru pentru noi este să-l ajutăm pe Punch să învețe regulile societății maimuțelor și să fie acceptat ca membru”, a spus Kosuke Kano, un îngrijitor de animale în vârstă de 24 de ani.

Punch a fost abandonat de mama sa după naștere, probabil din cauza epuizării. Îngrijitorii l-au hrănit și i-au dat jucăria pentru a-l învăța să se agațe, o abilitate de care puii de macac au nevoie pentru a supraviețui.

Ulterior, el a fost filmat de mai multe ori în timp ce era hărțuit de macaci mai mari în interiorul țarcului. Primele imagini îl arătau rătăcind singur cu jucăria după ce fusese respins de celelalte maimuțe și strângând-o strâns în brațe.

Videoclipurile au stârnit întrebări legate de motivul pentru care maimuțele își abandonează puii. Alison Behie, expertă în primatologie la Universitatea Națională Australiană, a spus că astfel de abandonuri sunt neobișnuite, dar pot apărea în anumite condiții, menționând vârsta, sănătatea și lipsa de experiență ca posibili factori.

Behie a spus: „În cazul lui Punch, mama sa era la prima naștere, ceea ce indică lipsă de experiență. Îngrijitorii spun, de asemenea, că Punch s-a născut în timpul unui val de căldură, ceea ce ar fi reprezentat un mediu foarte stresant. În medii în care supraviețuirea este amenințată de stresul extern, mamele pot prioritiza propria sănătate și reproducerea viitoare, în loc să continue să îngrijească un pui a cărui sănătate ar putea fi compromisă de acele condiții de mediu”.

Când imaginile cu el și jucăria lui au apărut online, luna trecută, Punch a devenit atât de popular încât grădina zoologică a fost nevoită să introducă reguli prin care le cerea vizitatorilor să păstreze liniștea. De asemenea, a limitat timpul de vizitare la 10 minute pentru a reduce stresul în rândul celor aproximativ 50 de maimuțe din incintă.

Oficialii grădinii zoologice au fost încurajați de semnele că Punch petrece mult mai puțin timp cu companionul său de pluș. „Sperăm ca el să depășească etapa jucăriei de pluș și să devină mai independent”, a spus directorul, Shigekazu Mizushina.

Deși Punch încă doarme cu jucăria lui în fiecare noapte, Mizushina a spus că îngrijitorii speră ca în curând să-l vadă dormind ghemuit alături de alte maimuțe.