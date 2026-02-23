Isterie globală cu maimuțica Punch și „mama” ei de pluș: Sunt cozi infernale la Zoo în Japonia, iar pe net e deja vedetă

Puiul de macac Punch a fost abandonat de mamă și a găsit alinare într-un urangutan de pluș. Sursa foto: Colaj Ichikawa Zoo/ X

Maimuțica Punch, în vârstă de șase luni, a devenit o adevărată senzație pe internet după ce imaginile cu ea agățându-se de îngrijitori și trăgând după el un urangutan de pluș au devenit virale pe rețelele sociale. Puiul de macac a fost părăsit de mama lui, astfel că și-a găsit alinarea în jucăria de pluș, iar acum cei doi sunt nedespărțiți.

În mod natural, puii de macac japonez se agață de mamele lor pentru a se simți în siguranță și pentru a-și dezvolta mușchii, iar lipsa atenției materne l-a făcut pe Punch să caute un substitut afectiv.

În grădina zoologică s-au încercat alternative, precum prosoape sau alte jucării moi, dar Punch a ales urangutanul de pluș. „Era ușor de prins”, a spus un îngrijitor pentru Fuji TV, potrivit RFI. „Poate îi plăcea și că semăna cu o maimuță.”

Imaginile cu Punch au stârnit imediat simpatie în rândul internauților, generând o comunitate de fani devotați care postează constant actualizări despre micuț sub hashtagul #HangInTherePunch (Rezistă Punch). După ce a fost crescut în mediu artificial de la naștere, în luna iulie 2025, Punch a început luna trecută să se antreneze pentru a se reintegra în turma sa.

Maimuțica Punch încearcă să se integreze în grupul de macaci

Situația sa a început să se îmbunătățească recent. Îngrijitorii de la Grădina Zoologică Ichikawa, în apropiere de Tokyo, au postat pe rețele că puiul se integrează treptat, „atacând jucăuș alți membri ai turmei și fiind certat” în același timp.

Weekendul trecut, peste 100 de vizitatori s-au adunat la cușca maimuțelor, strângându-se să facă fotografii și scandând „Hang in there!” în timp ce Punch încerca să se apropie de ceilalți membri ai turmei. „Suntem aici de dimineață. Rar venim la grădini zoologice, dar am vrut să vedem drăgălașul Punch”, a declarat Sayaka Takimoto, în vârstă de 32 de ani, care a condus două ore împreună cu soțul ei pentru a-l vedea.

Alți vizitatori, precum Yoko, au spus: „E atât de drăguț, trebuia să vin să-l văd. Am studiat pozele lui ca să-l recunosc.” Ea a adăugat că este puțin tristă că micuțul crește atât de repede, dar se bucură să-l vadă făcându-și prieteni.

„În fotografie se vede coada pentru intrarea în parc, dar porțile nu sunt vizibile. Parcarea adiacentă și parcarea temporară sunt aproape pline. Am pregătit de urgență o altă parcare, dar locurile sunt limitate. Vă rugăm să evitați să veniți cu mașina. De asemenea, celor aflați deja în parc le solicităm să părăsească zona cât mai devreme posibil. Vă rugăm să avem grijă unii de alții și să cedăm locurile cu respect.”

Îngrijorare globală, după ce Punch a fost îmbrâncit de altă maimuță din țarc

Unele persoane au fost însă îngrijorate după ce un videoclip viral l-a arătat pe Punch tras de un adult din turmă.

Grădina Zoologică Ichikawa a emis un comunicat în care cere fanilor să „sprijine eforturile lui Punch” de a socializa, subliniind că turma nu a manifestat agresivitate serioasă. „Deși este certat de ceilalți, Punch demonstrează putere mentală și reziliență.”

Pe internet, orice fotografie sau filmare cu Punch ajunge imediat virală, iar popularitatea sa a adus deja atenție națională și internațională.