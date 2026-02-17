Povestea tristă a puiului de maimuță abandonat de mamă, care și-a găsit alinarea într-un urangutan de pluș

Punch, puiul de macac abandonat de mamă, s-a atașat de o maimuță de pluș FOTO: X/ Nexta

Un pui de maimuță rămas singur pe lume a devenit o vedetă pe internet, după ce a fost fotografiat alături de jucăria lui de pluș pe care o cară peste tot cu el.

Punch, un pui de macac în vârstă de șapte luni de la un zoo din Japonia, a fost abandonat de mama sa imediat după naștere și s-a atașat de o maimuță de pluș, potrivit The Standard.

Născut în iulie anul trecut, Punch a fost crescut de îngrijitorii de la grădina zoologică Ichikawa City încă de la naștere, fiind hrănit cu biberonul și îngrijit cu atenție.

Meet Punch — a macaque from a Japanese zoo with a difficult story



His mother abandoned him, and the caretakers raised him by hand. Later, he was moved into an enclosure with other monkeys, but he struggled to integrate into the group.



To give him some comfort, staff gave Punch… pic.twitter.com/Vh0L1VM58A — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026

Dar puii de macac se agață de mamele lor încă din momentul în care se nasc, iar angajații parcului zoologic au căutat soluții pentru a-i oferi lui Punch alte opțiuni.

I-au pus în țarcului lui mai multe obiecte, iar alegerea lui a fost un urangutan de pluș portocaliu, care a devenit rapid cel mai bun prieten al său.

Micul Punch a devenit o senzație pe internet după ce fotografiile cu el îmbrățișându-și și purtându-și peste tot companionul au devenit virale.

Adesea doarme pe jucăria de pluș și o ține în brațe în timp ce încearcă să socializeze cu alte maimuțe.

În Japonia, hashtagul „HangInTherePunch” a început să fie în tendințe, odată ce imaginile cu Punch au început să circule online.

Kosuke Shikano, 24 de ani, angajat al parcului zoologic, a declarat pentru Mainichi: „Jucăria de pluș a fost o mamă surogat pentru el”.

Între timp, Punch a fost introdus în grupul de maimuțe de la zoo, dar încă trebuie să fie hrănit de îngrijitori pentru că este în creștere. Alături de el se află mereu urangutanul său de pluș, după care se refugiază atunci când este „certat” de alți macaci.