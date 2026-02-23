Urangutanul de pluș care ține loc de mamă pentru maimuțica orfană Punch e sold out în magazine IKEA din toată lumea. Cât costă jucăria

Abandonat de mamă la naștere, puiul de macac Punch și-a găsit alinarea într-un urangutan de pluș. Sursa foto: IKEA/ Profimedia Images

O mică jucărie de pluș de la IKEA a devenit recent fenomen global după ce a fost adoptată de Punch, o maimuțică macac abandonată la naștere. Jucăria, un urangutan de pluș din colecția DJUNGELSKOG, este vândută în magazinele IKEA cu aproximativ 16-20 USD (n.r. în funcție de țară), însă cererea a explodat după ce imaginile cu Punch îmbrățișând-o au devenit virale pe rețelele sociale.

„Suntem cu toții familia lui Punch acum”, „Câteodată, familia sunt cei pe care îi găsim de-a lungul drumului” sau „Suntem aici, până când îți vei găsi drumul spre casă”, sunt mesajele promoționale publicate de Ikea la jucăria de pluș care reprezintă un urangutan ca cel pe care Punch l-a ales ca „mamă adoptivă”.

Punch și „mama” lui de pluș

Punch, în vârstă de șapte luni, a fost abandonat de mama sa imediat după naștere. Îngrijitorii de la Ichikawa City Zoo i-au oferit jucăria de pluș pentru a-l ajuta să facă față anxietății și singurătății.

Micuța maimuță a început să o poarte peste tot, tratând-o ca pe un înlocuitor al mamei. Filmulețele cu Punch care sug degetul și se întinde peste jucărie au emoționat milioane de oameni din întreaga lume.

Cerere record și stocuri epuizate: Urangutanul de pluș a ajuns să se vândă și cu 350 de dolari

Jucăria a devenit rapid un bestseller. Magazinele IKEA din SUA, Japonia și Coreea de Sud au rămas fără stocuri, iar Australia era aproape de epuizare.

Cererea a dus la creșterea prețurilor pe piața secundară, cu oferte care ajung până la 350 USD, de la prețul inițial de aproximativ 20 USD, potrivit The US Sun.

Un purtător de cuvânt IKEA a declarat că interesul global pentru Povestea lui Punch a dus la cerere fără precedent pentru jucăria DJUNGELSKOG în Australia, capturând inimile clienților.

Gesturi de susținere și recunoaștere

După viralizarea clipurilor, IKEA a donat mai multe jucării de pluș către Ichikawa City Zoo, pentru a oferi confort altor animale.

Pe 17 februarie, primarul Ichikawa, Ko Tanaka, și președinta IKEA Japan, Petra Färe, au fost fotografiați alături de zeci de jucării donate pentru animale.

În plus, conturile oficiale de social media ale IKEA din întreaga lume au împărtășit imagini cu jucăria ținând-o în brațe pe Punch sau cu alte animale ținând-o, consolidând atenția globală asupra poveștii.

Fanii l-au numit pe Punch „regele publicității” și au cerut ca acesta să primească cele mai bune condiții și jucării.

Fenomenul a demonstrat cum o simplă jucărie de pluș poate deveni simbol de confort și conexiune emoțională, chiar și pentru animale, nu numai pentru copii.