Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria București. Portret, CV, biografie, familie

5 minute de citit Publicat la 12:22 18 Noi 2025 Modificat la 12:22 18 Noi 2025

Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. sursa: Inquam Photos / George Călin

Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, s-a înscris luni, 17 noiembrie, în cursa electorală. Alături de ea au fost zeci de voluntari, care s-au implicat în campania de strângere de semnături.

Are 42 de ani, este mama unei fetițe și vine din Craiova. Până anul trecut a fost consilier general al Primăriei Municipiului București.

„Acum, candidez la ‍‍Primăria Capitalei pentru a duce această luptă la următorul nivel. Misiunea mea este clară: ‍Să eliberez Bucureștiul de mafia imobiliară. Să-l transform într-un oraș pentru oameni, nu pentru interese” – Ana Ciceală, candidatul SENS la Primăria Capitalei

CV-ul Anei Ciceală, studii și funcții ocupate

Ana Ciceală a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializarea Filosofie politică și morală. Primii ani i-a petrecut în mediul corporate: a lucrat în resurse umane la Philip Morris între 2006 și 2007, apoi ca Manager Tranzacții până în 2013. Între 2013 și 2014 a fost manager de proiect la Accenture.

După aproape un deceniu în zona privată, s-a mutat către zona civică și administrație. Între 2015 și 2016 a fost manager de proiect în Asociația „Salvați Bucureștiul”, iar din 2016 până în 2024 a fost consilier general.

Programul Anei Ciceală pentru Primăria București

Programul Anei Ciceală pentru Primăria București pornește de la ideea că orașul trebuie reașezat pe baze sănătoase: locuire planificată, mobilitate modernă, spații verzi reale și o abordare serioasă a eficienței energetice. Pe site-ul de campanie, Ciceală vorbește despre problemele structurale ale Capitalei și felul în care vede transformarea lor.

La capitolul locuire, spune că „principala problemă a locuirii este faptul că Bucureștiul se dezvoltă haotic. Primarul Bucureștiului poate fi un jucător important, dacă dorește. Împreună, dezvoltăm Bucureștiul cu cap, astfel încât să fie accesibil tuturor, așa cum observăm în alte orașe precum Viena”. În viziunea ei, primăria trebuie să devină un actor activ, capabil să construiască mii de locuințe publice și să reechilibreze piața imobiliară.

Referitor la mobilitate, aceasta este de părere că „realitatea traficului din București nu poate fi îmbunătățită cu mai multe parcări și benzi. Avem nevoie de mai multe autobuze, de mai multe tramvaie și de mai multă infrastructură pietonală și velo. Împreună, le vom transforma în realitate”.

Ciceală mizează pe electrificarea completă a transportului public, pe rețele coerente de tramvaie și pe un master plan Velo implementat cu adevărat, nu doar desenat pe hârtie.

În ceea ce privește spațiile verzi, ea avertizează că Bucureștiul a pierdut prea mult timp și prea mult teren în fața dezvoltatorilor.

„De prea multe ori vedem puținul spațiu verde al Bucureștiului distrus de interesele dezvoltatorilor. Trendul este însă reversibil. Împreună, vom reda Bucureștiului spațiile verzi. Centimetru cu centimetru, ne vom apropia de standardele Uniunii Europene”- Ana Ciceală, candidatul SENS la Primăria București.

Promite cinci parcuri noi și două milioane de arbori plantați, alături de recuperarea terenurilor abuzate sau blocate.

La capitolul energie și termoficare, Ciceală notează că „Bucureștiul consumă puțină energie pentru o capitală europeană, însă nu pentru că suntem eficienți, ci pentru că mult prea mulți bucureșteni trăiesc în sărăcie energetică. Această realitate este inadmisibilă și este o prioritate a noastră. Împreună, vom face Bucureștiul mai eficient și mai sustenabil”. Ea promite eficiență energetică, modernizarea sistemului centralizat și investițiile care reduc consumul, nu confortul.

Ciceală vorbește și despre investițiile în educație și sănătate pentru copii: școli, creșe, grădinițe, afterschool-uri, clinici medicale de permanență deschise non-stop și un oraș care își redobândește spațiul verde. Pentru tineri și familiile lor, planul include mii de locuințe publice, transport public extins și electrificat, piste de biciclete funcționale și clinici de dezintoxicare, pentru că, spune ea, „drogurile sunt, în primul rând, o problemă de sănătate publică”.

Seniorilor le promite un sistem de programări simplificat în cele 19 spitale ale PMB, servicii comunitare la prețuri decente și centre de zi noi. Pentru întreaga populație, Ciceală vorbește despre accelerarea consolidării clădirilor cu risc seismic, „începând cu cele rezidențiale”, despre un nou Plan Urbanistic General „adaptat nu doar prezentului, ci și viitorului” și despre o aplicație care să arate public „fiecare ban cheltuit de Primăria București”, pentru a elimina opacitatea administrațiilor viitoare.

Realizările Anei Ciceală în funcția de consilier general al Capitalei

Ana Ciceală și-a construit renumele în politica locală printr-o serie de acțiuni directe care au vizat blocarea abuzurilor administrative și repararea unor decizii controversate ale vechilor administrații.

Cea mai cunoscută dintre ele rămâne lupta împotriva modului în care au fost înființate companiile municipale. Ciceală a contestat în instanță felul în care acestea au fost create doar cu votul majorității simple din Consiliul General, deși legea cerea două treimi. A câștigat procesul, iar această victorie juridică a invalidat structura companiilor și a prevenit risipirea unor sume uriașe din banii publici. Ea susține că, prin această acțiune, a salvat pentru bucureșteni aproximativ 700 de milioane de euro.

În activitatea sa de consilier general, Ciceală s-a concentrat constant pe protejarea spațiilor verzi. A inițiat măsuri pentru majorarea amenzilor aplicate celor care taie ilegal arbori sau distrug vegetația și a fost una dintre vocile care au luptat pentru stoparea distrugerii Parcului IOR în zona retrocedată. În același timp, a promovat proiecte pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic de gradul I și II, a cerut transparență în cheltuirea banilor publici, a împins administrația către digitalizare și a susținut extinderea rețelelor de transport public și a pistelor de biciclete.

Viziunea ei administrativă s-a extins și asupra locuirii, unde a pledat pentru crearea de locuințe publice și pentru implicarea activă a primăriei în dezvoltarea urbană. A militat pentru investiții mai mari în școli, creșe, clinici medicale de permanență și pentru abordări moderne în domeniul termoficării și eficienței energetice – teme care au devenit centrale în discuțiile despre viitorul Capitalei.

În lista proiectelor de hotărâre din Consiliul General se pot enumera cele privind amenajarea Parcului Vitan, dar și pentru dezvoltarea unor păduri urbane în cartiere precum Titan, Dudești și Vitan.

Ce avere are Ana Ciceală

Declarația de avere a Anei Maria Ciceală, completată în calitate de consilier general la Primăria Capitalei, e una simplă. Ciceală figurează cu un singur bun imobiliar: un apartament în București, cumpărat în 2011, de aproape 50 de metri pătrați, pe care îl deține integral. Nu apar alte locuințe, terenuri, mașini, bijuterii sau bunuri de peste 5.000 de euro.

La capitolul active financiare, lista e la fel de scurtă: nu sunt declarate conturi sau depozite mai mari de 5.000 de euro, nici investiții, nici plasamente. Ciceală nu are nici datorii către bănci sau alte persoane.

Veniturile declarate pentru anul precedent sunt de 16.400 de lei din indemnizația de consilier general, 470 de lei din drepturi de autor prin Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială și 17.799 de lei din chirii. În plus, sunt trecute cadouri primite la evenimente private – daruri de botez în valoare de 5.000 de lei și 1.100 de euro – precum și o donație de 2.500 de lei. Alocația copilului este de 3.072 de lei.