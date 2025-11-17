Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Oamenii se plâng că își dau tot salariul pe chirie în București”

Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală. Foto: Agerpres

Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături zeci de voluntari implicați în campania de strângere de semnături.

Au fost depuse 19.643 de semnături la Biroul Electoral al Municipal, dintre care au fost validate 19.500. Ciceală a atras atenția asupra faptului că timpul alocat strângerii de semnături a fost înjumătățit față de alte campanii electorale, însă numărul necesar a fost menținut. Totodată, spre deosebire de alegerile parlamentare din 2024, nu au putut fi colectate semnături online.

'Trebuie să strângi 20.000 de semnături, iar oamenii trebuie să își dea și datele de buletin, nu doar adresa, numele și prenumele. Pe frig, pe ploaie, în toate condițiile, iar tu să-i convingi că trebuie să facă asta pentru democrație și pentru a avea un candidat pe buletinul de vot. Este dificil, este un minus pentru democrație și chiar trebuie schimbat acest lucru. Am văzut și la parlamentare, și la europarlamentare, și la locale anul trecut că tot procesul acesta este anevoios. Ne face să ne întrebăm cum reușesc atâția candidați să își depună candidaturile, din moment ce noi nu am văzut alte echipe substanțiale strângând semnături în stradă, așa cum am strâns noi în aceste săptămâni', a explicat Ana Ciceală, pentru AGERPRES.

Ea a precizat că, în timpul strângerii semnăturilor, bucureștenii au evidențiat probleme legate de costul vieții, dar și aspecte privind educația, sănătatea, locuirea, transportul public sau traficul.

'Oamenii au tot felul de probleme în București, dar una dintre cele mai importante, pe care o auzim din ce în ce mai mult, este costul vieții: cât costă să faci piața, cât costă să plătești facturile. (...) Lipsesc aproximativ 17.000 de locuri în grădinițele din București. Este enorm. Și am înțeles că oamenii plătesc la privat pentru grădinițe, iar asta costă cel puțin 2.500 de lei pe lună. De asemenea, sunt probleme foarte mari. Trebuie să plătești la privat pentru a avea parte de o consultație medicală rapidă. Se plâng, de asemenea, de costul locuirii în București, de faptul că își dau aproape tot salariul pentru a plăti chiria și nu mai ajung banii pentru altceva. Seniorii plătesc analize peste analize, când de fapt ar trebui să fie gratis pentru ei', a transmis candidata SENS.

Potrivit acesteia, bucureștenii își doresc un 'primar campion', care să implementeze proiectele necesare cu rapiditate.

'Noi ne dorim ca celelalte partide să vadă că avem o candidatură extrem de serioasă, un candidat extrem de serios, care se ocupă de zece ani de problemele Bucureștiului și care merită susținut. (...) Noi reprezentăm niște oameni care au rămas în urmă, care cred în munca mea pentru București de zece ani, care au văzut-o și o apreciază, niște oameni de care poate celelalte partide și-au bătut joc sau oameni care nu ar veni altfel la vot. Care e strategia asta a unor candidaturi care pleacă de la premisa să mă retrag eu? (...) Cu toții trebuie să facem ce este mai bine pentru București și bucureșteni. În timpul mandatului meu de consilier, mereu am acționat pe acest principiu - fiindcă e și jurământul pe care îl depui atunci când devii consilier. Cred că ar trebui și restul partidelor să se gândească cu adevărat la asta și la ce e mai bine pentru București', a transmis Ana Ciceală.