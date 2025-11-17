Câte candidaturi s-au depus pentru Primăria București și când vor fi validate

2 minute de citit Publicat la 17:21 17 Noi 2025 Modificat la 17:53 17 Noi 2025

Câte candidaturi s-au depus pentru Primăria București FOTO: Getty Images

Luni, 17 noiembrie, este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi pentru Primăria București, la Biroul Electoral Municipal, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie.

După demisia lui Nicușor Dan, ales președinte al țării în mai 2025, bucureștenii sunt chemați din nou la urne pentru a alege un nou primar general, care va prelua mandatul rămas până în 2028. Contextul politic este tensionat, în condițiile în care toate partidele mari sau și unele apărute recent în peisaj au intrat în cursă, alături de independenți și candidați surpriză.

Acest scrutin parțial vine după o serie de întârzieri administrative, Guvernul stabilind data alegerilor prin hotărâre publicată în Monitorul Oficial pe 2 noiembrie 2025. Calendarul electoral a fost strâns: depunerea candidaturilor a început pe 12 noiembrie, iar campania electorală va începe pe 22 noiembrie, încheindu-se pe 6 decembrie.

Sondajele recente arată o cursă strânsă între primii trei candidați: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

Până pe 17 noiembrie 2025, ultima zi de depunere, mai mult de zece candidaturi au fost înregistrate la BEM, un număr care depășește estimările inițiale. Dintre acestea, șase au fost deja valitate de Biroul Electoral Municipal, iar restul se află în proces de verificare.

Toate candidaturile depuse pentru primăria București la alegerile locale 2025

Perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria București la alegerile locale 2025, între 12 și 17 noiembrie, a adus o listă extinsă de aspiranți la fotoliul de primar general.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat, până luni după amiază, şase candidaturi pentru funcţia de primar general:

Şi-au mai depus candidaturile la BEM:

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache)

Eugen Teodorovici (independent)

Dan Cristian Popescu (independent)

Dan Trifu (activist de mediu - Eco-Civica)

Gheorghe Nețoiu (independent)

Ana Ciceală (Partidul SENS)

Vlad Gheorghe (independent).

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Cine și când validează candidaturile

Validarea candidaturilor pentru Primăria București la alegerile locale 2025 este un proces riguros, gestionat de instituții electorale independente, conform Legii 115/2015 și Hotărârii de Guvern din 2 noiembrie 2025.

Rolul principal revine Biroului Electoral Municipal (BEM) București, circumscripția nr. 42, format pe 11 noiembrie prin tragere la sorți. BEM, condus de un președinte și locțiitor desemnați aleatoriu, include reprezentanți ai partidelor, AEP și magistrați, asigurând neutralitatea. Aceștia verifică dosarele: semnături, declarații de avere și interese și eligibilitate (vârstă minimă 23 ani, cetățenie română, absența condamnărilor).

Procesul de validare a început imediat după depunere. Pe 15 noiembrie, BEM a admis șase candidaturi preliminar, afișând hotărârile pentru contestații. Contestațiile pot fi depuse de cetățeni, partide sau alianțe în 24-48 ore de la afișare, între 18-19 noiembrie. BEM soluționează aceste contestații în 24 ore, ultima zi fiind 20 noiembrie 2025. Hotărârile pot fi atacate la Tribunalul București, care decide definitiv până pe 21 noiembrie.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) supraveghează întregul proces. Pe 23 noiembrie, candidaturile depuse pentru Primăria București rămân definitive, după care se tipăresc buletinele de vot.