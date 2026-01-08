Flota de avioane F-16 a Taiwanului, consemnată la sol după dispariția unui pilot

1 minut de citit Publicat la 15:09 08 Ian 2026 Modificat la 15:09 08 Ian 2026

Taiwanul a consemnat la sol provizoriu flota sa de avioane de luptă F-16. Foto: Profimedia Images

Taiwanul a consemnat la sol provizoriu flota sa de avioane de luptă F-16 pentru 'inspecție', a anunțat joi ministrul apărării taiwanez Wellington Koo, după dispariția unui pilot al cărui avion se pare că s-a prăbușit în mare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit armatei aerului taiwaneze, un pilot s-a catapultat din aparatul său F-16 (prevăzut cu un singur loc) în largul coastei de est a insulei marți, la circa 70 de minute după decolarea pentru un antrenament de rutină.

Treizeci de avioane, 22 de nave ale marinei și gărzii de coastă, precum și două drone au fost desfășurate pentru căutarea acestuia.

'Această inspecție urmează să se încheie sâmbătă și nu va crea nicio breșă în apărarea aeriană', a asigurat ministrul Koo într-o declarație făcută presei.

Chiar dacă misiunile de antrenament și exercițiile de luptă au fost suspendate pentru a permite inspectarea aeronavelor, 'misiunile de alertă și de supraveghere vor fi menținute', a adăugat ministrul apărării.

'Singurul nostru obiectiv pentru moment este să facem tot posibilul pentru a desfășura eficient operațiunile de căutare și salvare', a insistat Wellington Koo.

Taiwanul își consolidează capacitățile de apărare, în timp ce China își menține presiunea militară asupra insulei democratice, pe care Beijingul o revendică, desfășurând aproape zilnic avioane militare și nave de război în jurul Taiwanului.

Beijingul a început la sfârșitul lunii decembrie ample exerciții militare în jurul insulei, cu tiruri cu muniție reală și mobilizând zeci de avioane și nave de război.

Deși dispune de o proprie industrie de apărare, Taiwanul rămâne puternic dependent de armele americane, între care avioane F-16, în fața puterii de foc chineze.

Taipei a încheiat două contracte privind vânzarea de arme cu Washingtonul în 2025, în noiembrie și decembrie.

Primul a vizat 'componente, piese de schimb și accesorii, precum și un sprijin pentru repararea și returnarea avioanelor F-16', potrivit unei declarații publicate de Agenția americană pentru cooperare și securitate în domeniul apărării.