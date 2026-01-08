CSM vrea ca repartizarea dosarelor şi activitatea judecătorilor să se facă printr-un "mecanism de normare"

CSM a anunţat calendarul măsurilor pentru eficientizarea activității instanțelor de judecată. Foto: Getty Images

CSM a anunţat, joi, că va lua măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, iar instituţia a prezentat şi calendarul până la implementarea acestor decizii în activitatea instanţelor de judecată. "Secţia pentru judecători şi membrii reprezentanţi ai societăţii civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activităţii acestora şi prin degrevarea activităţii judiciare", a transmis CSM. 2 martie este termenul pentru implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată.

"Având în vedere contextul actual din sistemul judiciar, creșterea exponențială a volumului de activitate și insuficiența cronică a resurselor umane la nivelul instanțelor de judecată, precum și aspectele evidențiate în urma consultării judecătorilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii în luna decembrie 2025,

Apreciind esențială eficientizarea activității instanțelor de judecată, cu prioritizarea componentei calitative a actului de justiție,

Secția pentru judecători și membrii reprezentanți ai societății civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activității acestora și prin degrevarea activității judiciare", a comunicat CSM care a prezentat şi un calendar al acestor demersuri:

1. Consultarea instanțelor de judecată, a reprezentanților UNBR și a reprezentanților altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăți practice care ar putea fi generate de procesul de normare, potrivit principiilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii – până la data de 23 ianuarie 2026;

2. Finalizarea analizei propunerilor de modificare a legislației, apte să conducă la eficientizarea activității, prin degrevarea instanțelor judecătorești, formulate de instanțe și de organismele profesionale ale altor profesii juridice în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii – până la data de 30 ianuarie 2026;

3. Transmiterea propunerilor de reglementare rezultate în urma analizei de la pct. 2, către entitățile cu inițiativă legislativă – până la data de 2 februarie 2026;

4. Definitivarea mecanismului de normare și adaptarea corespunzătoare a legislației secundare relevante – până la data de 27 februarie 2026;

5. Implementarea măsurilor de normare în instanțele de judecată – 2 martie 2026.