Fostul Ministru al Finanțelor Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, pentru accidentul mortal din 2019

Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu. Sursa foto: Agerpres Foto

Curtea de Apel Pitești l-a condamnat joi, 8 ianuarie, pe fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului rutier provocat în decembrie 2019, în care au murit doi soți, un bărbat de 82 de ani și o femeie de 73 de ani. Sentința instanței de apel este definitivă.

Decizia Curții de Apel Pitești vine după ce procurorii au făcut apel împotriva sentinței Judecătoriei Pitești din aprilie 2025, prin care Chițoiu fusese condamnat inițial la 3 ani cu suspendare.

În urma rejudecării, instanța a stabilit pedeapsa cu executare și i-a interzis dreptul de a conduce autovehicule timp de 5 ani după ispășirea pedepsei.

„Nu am fost eu de vină”

Întrebat de reporteri despre decizie, Daniel Chițoiu a răspuns:

Jurnalist: „Domnule Chițoiu, cum vi se pare decizia instanței?”

Daniel Chițoiu: „Nedreaptă pentru mine.”

Jurnalist: „De ce? Nu au murit doi oameni?”

Daniel Chițoiu: „Dar nu am fost eu de vină.”

Accidentul a avut loc pe 26 decembrie 2019, în localitatea Zamfirești, județul Argeș, când mașina condusă de Chițoiu a pătruns pe contrasens și a intrat frontal într-un alt autoturism. În urma impactului, doi oameni au murit, iar alte două persoane au fost rănite.

Daniel Chițoiu a fost transportat la Spitalul Floreasca din Capitală cu trei coaste rupte și a fost externat pe 2 ianuarie 2020, ieșind discret pe spatele clădirii, evitând jurnaliștii. Surse judiciare au declarat că fostul ministru vorbea la telefon în momentul producerii accidentului.

Fiind o sentință definitivă, instanța urmează să emită mandatul de executare pentru ca Daniel Chițoiu să fie dus la penitenciar.