Sondaj: Cine ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Băluță, Ciucu și Drulă sunt despărțiti de câteva procente

1 minut de citit Publicat la 10:36 12 Noi 2025 Modificat la 10:36 12 Noi 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, ar întruni 24% dintre opţiunile bucureştenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform unui sondaj Avangarde, dat miercuri publicităţii.

Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) şi candidata independentă Anca Alexandrescu (17%).

Pe locurile următoare se află: Vlad Gheorghe (independent) cu 5% din opţiuni, Ana Ciceală (SENS) cu 4%, Virgil Alexandru Zidaru (independent) cu 4%, Liviu Negoiţă (PUSL) cu 3%.

Cine cred bucureștenii că ar câștiga Primăria Capitalei

În momentul în care au fost întrebaţi cine estimează că va fi următorul primar al Capitalei (indiferent de opţiunea personală de vot), 40% dintre respondenţi l-au indicat pe Daniel Băluţă, 19% pe Ciprian Ciucu, 15% pe Cătălin Drulă, 12% pe Anca Alexandrescu, 3% pe Ana Ciceală, 3% pe Vlad Gheorghe şi 2% pe Virgil Alexandru Zidaru.

82% dintre subiecţii sondajului ştiau că pe data de 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcţia de primar al Capitalei, în timp ce 16% nu aflaseră acest lucru.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.080 de subiecţi, prin metoda face-to-face (teren) în perioada 2-7 noiembrie. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Capitalei. Cercetarea a fost autofinanţată.