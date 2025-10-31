Candidați la alegerile locale din București 2025. Cine intră în cursa pentru Primăria Capitalei: Primarul interimar nu mai candidează

2 minute de citit Publicat la 07:30 31 Oct 2025 Modificat la 07:30 31 Oct 2025

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii vor alege un nou primar general. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Alegerile locale din București 2025 se anunță una dintre cele mai interesante confruntări politice din ultimii ani. Pe 7 decembrie, bucureștenii vor alege un nou primar general, iar principalele partide și-au stabilit deja candidații. Pe lângă formațiunile politice, scena electorală include și candidați independenți.

Daniel Băluță, candidat din partea PSD

Partidul Social Democrat l-a desemnat oficial pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, drept candidat la Primăria Capitalei. Decizia a fost luată în unanimitate la finalul lunii octombrie 2025, după o competiție internă între el și Gabriela Firea.

Băluță este considerat unul dintre favoriții cursei, cu o intenție de vot estimată la 25% conform sondajelor Avangarde. El promite continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii și extinderea transportului public electric.

Este pentru prima dată când un primar de sector activ este desemnat candidat pentru Capitală, fără a-și încheia mandatul.

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a fost desemnat candidatul oficial al Partidului Național Liberal pentru Primăria Generală. Liberalul mizează pe experiența administrativă și pe proiectele de infrastructură urbană derulate în sectorul său.

„Sloganul meu în acest campanie va fi „Bucureștiul pus la punct!” Și mă voi ține de cuvânt!”, a transmis Ciucu.

Ciucu a câștigat votul intern din PNL cu 11 voturi din 15, într-o competiție strânsă care a divizat filiala liberală a Capitalei.

În cadrul procesului intern al Partidul Naţional Liberal (PNL) pentru desemnarea candidatului la funcţia de primar general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, actual primar general interimar al Bucureştiului, şi‑a manifestat intenţia de a candida, dar a obţinut doar 4 voturi în şedinţa de vot a filialei bucureştene.

Candidați de la alte partide la alegerile locale din București 2025

Cătălin Drulă (USR)

Președintele USR, Cătălin Drulă, și-a anunțat oficial intenția de a candida la Primăria București, afirmând că își dorește o administrație „modernă, digitală și transparentă”. El a declarat public că este pregătit să intre în cursă cu sprijinul propriului partid, fără alianțe.

Drulă a declarat că nu exclude o competiție directă cu Ciucu și Băluță, argumentând că „Bucureștiul are nevoie de un restart complet”.

Liviu Negoiță (PUSL)

Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). Negoiță și-a construit campania în jurul temei „Bucureștiul abandonat”, pledând pentru un management urban profesionist.

Este prima candidatură a lui Negoiță la Primăria Generală după mai bine de 15 ani, revenind în prim-planul politicii bucureștene.

Candidați independenți pentru funcția de Primar General

Pe lângă formațiunile politice, scena electorală include și candidați independenți. Printre cei care și-au anunțat intenția de a participa se numără Vlad Gheorghe, fost eurodeputat USR, care a confirmat că va intra în cursă fără sprijinul unui partid.

De asemenea, Anca Alexandrescu, jurnalistă și fostă consilieră guvernamentală, a declarat că va candida independent.

În 2025, candidații independenți trebuie în continuare să strângă semnături în format fizic, însă există discuții în Parlament pentru introducerea unei platforme electronice de validare a susținătorilor - o măsură care ar putea fi implementată în următorul ciclu electoral.

Alegerile locale București 2025 au loc pe 7 decembrie

Guvernul a stabilit data alegerilor locale parțiale din București pentru 7 decembrie 2025, între orele 07:00 și 21:00. Mandatul noului primar va fi unul de tranziție, până la scrutinul general din 2028, după demisia fostului edil, Nicușor Dan, care s-a mutat la Palatul Cotroceni.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie, având o durată de doar două săptămâni – una dintre cele mai scurte campanii locale din istoria post-decembristă.

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când Capitala organizează alegeri parțiale pentru funcția de primar general, fapt care ar putea influența prezența la vot și rezultatul final.