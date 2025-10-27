Ciprian Ciucu îşi anunţă deja şi sloganul electoral pentru Primăria Capitalei. Primul mesaj după ce a fost desemnat candidatul PNL

"Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6", a postat Ciprian Ciucu pe Facebook, într-un mesaj amplu, după ce PNL l-a desemnat pe el drept candidatul partidului la alegerile din 7 decembrie.

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat, duminică, oficial candidatul PNL la alegerile locale parțiale din București. Candidatura pentru Primăria Capitalei a fost validată după un vot de 11 la 4 împotriva lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar din București, potrivit unor surse politice.

Votul de duminică a fost dat în organizația București. La ședință au participat și Ilie Bolojan, Catalin Predoiu și Dan Motreanu.

Motivele lui Ciucu

Luni dimineaţă, Ciprian Ciucu a transmis de ce acceptă să intre în cursa electorală pentru Primăria Bucureștiului.

"Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?

Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie. Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6.

Dragii mei,

Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașamet și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați... Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!

Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!

De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului

Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”!

Și mă voi ține de cuvânt!", a postat Ciucu.

Ce variante are PSD

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD are mai multe variante în vedere pentru primăria Capitalei: Robert Negoiță, Daniel Băluță sau Florin Manole, rămânând cu trei potenţiali candidaţi acum că Gabriela Firea a anunţat că nu va candida. Ea a comunicat sâmbătă că nu va intra în cursa pentru Primăria Bucureşti.

Într-un mesaj pe Facebook, Firea a scris că "voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura", subliniind că "doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor".