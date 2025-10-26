Surse: Ciprian Ciucu a fost desemnat oficial candidatul PNL la Primăria București. Câte voturi a obținut Stelian Bujduveanu

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat, duminică, oficial candidatul PNL la alegerile locale parțiale din București. Candidatura pentru Primăria Capitalei a fost validată după un vot de 11 la 4 împotriva lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar din București, potrivit unor surse politice.

Joi, președintele liberalilor Ilie Bolojan a anunţat, în direct, la Antena 3 CNN, că "foarte probabil", candidatul PNL pentru alegerile din 7 decembrie de la Primăria Bucureștiului va fi Ciprian Ciucu. "Au fost trei colegi testaţi, cel mai bine clasat a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei", a spus Ilie Bolojan.

Votul de duminică a fost dat în organizația București. La ședință au participat și Ilie Bolojan, Catalin Predoiu și Dan Motreanu.

Potrivit surselor citate, Bolojan ar fi refuzat să fie un vot și în BPN-ul partidului și a anunțat că va rămâne doar votul din organizația București.

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferinţă pentru unul dintre candidaţi, astfel: Daniel Băluţă (PSD) - 25%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 18%, Anca Alexandrescu (independent) - 16%, Cătălin Popescu Piedone (PNRR) - 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) - 4%, Ana Ciceală (SENS) - 3%, şi Virgil Alexandru Zidaru (independent) - 2%.

Și PSD urmează să își anunțe candidatul pentru primăria Capitalei. Gabriela Firea a anunţat sâmbătă că nu va intra în cursa pentru Primăria Bucureşti. Într-un mesaj pe Facebook, Firea a scris că "voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura", subliniind că "doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor".