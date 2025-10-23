Ilie Bolojan: "Ciprian Ciucu va fi desemnat, foarte probabil, candidatul PNL pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului". Foto: Agerpres

Președintele liberalilor a anunţat, în direct, la Antena 3 CNN, care va fi, "foarte probabil", candidatul PNL pentru alegerile din 7 decembrie de la Primăria Bucureștiului. Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6, ar urma să intre în bătălia electorală, potrivit lui Ilie Bolojan.

"Au fost trei colegi testaţi, cel mai bine clasat a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei", a spus Ilie Bolojan.

"Cred că, după poziţia de premier, poziţia de primar al Capitalei, este printre cele mai dificile. Are niște responsabilităţi destul de mari în sistemul de termoficare. Indiferent cine va câştiga Primăria Capitalei nu va avea o viaţă uşoară în anii următori", a mai spus premierul.

Bolojan a explicat, în continuare, de ce a insistat pentru organizarea cât mai curând a alegerilor de la Primăria Generală a Capitalei.

"Eu am susţinut organizarea acestor alegeri pentru că, pe de o parte, ţine de spiritul legii, în al doilea rând - este bine pentru orice localitate să aibă un om care are un mandat stabil pe post. Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate faţă de un primar interimar, care a avut o prestaţie foarte bună.

Poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului, cred că oamenii au nevoie de soluţii. Indiferent cine va câştiga... nu va fi un mandat uşor. Experienţa domnului Ciucu de la Sectorul 6 cred că poate fi pusă şi în serviciul Capitalei", a mai afirmat Bolojan.