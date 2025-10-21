Ciucu, despre decizia ca partidele să aibă fiecare candidat la București: „Suntem suficient de maturi să nu ne atacăm unii pe alții”

Ciucu a spus că nu-și poate anunța candidatura până nu are „votul colegilor” din PNL. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și posibil candidat al formațiunii la alegerile locale parțiale pentru Primăria București, a declarat, marţi, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale din 7 decembrie, că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţie. El a mai spus că politicienii din coaliției sunt „suficient de maturi încât să nu se atace unii pe alţii”, iar asta au agreat cu toţii în şedinţa coaliţiei, inclusiv să nu există retrageri din cursa electorală în favoarea unui candidat.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost întrebat după şedinţa partidului dacă preşedintele PNL s-a consultat cu partidul atunci când a afirmat într-un interviu că este de acord cu condiţia pusă de PSD ca partidele să meargă în alegerile locale cu candidaţi proprii.

„Premierul s-a consultat cu propriul partid, că este normal. Premierul s-a consultat cu preşedintele României, s-a consultat cu toţi preşedinţii de partide, care fac parte din coaliţie. Mă refer la domnul Grindeanu, domnul Dominic Fritz, domnul Kelemen Hunor şi cu reprezentanţii minorităţilor”, a răspuns Ciucu. El a precizat că în şedinţă s-a decis ca partidele să nu se atace.

„Evident, am zis, domnule, hai să nu venim şi să forţăm, să creăm o coaliţie în cadrul coaliţiei, hai să fim deferenţi, suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii, şi asta am agreat cu toţii, că nu vor fi atacuri, sper să ne şi ţinem de ele, şi pe parcurs să nu venim şi să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiţie până la capăt. Asta este ce s-a agreat astăzi. Deci premierul s-a consultat cu toată lumea şi de aceea am şi avut consens, pentru că aţi văzut că şi PSD, inclusive, a comunicat în acelaşi sens ca şi noi”, a spus Ciprian Ciucu, după şedinţa PNL.