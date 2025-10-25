Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăra Capitalei: „Vreau să continui mandatul european. Îmi susţin colegul care va candida"

"Viața ne-a demonstrat că nu există primari «care nu au făcut nimic» şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis «pe cuvânt de onoare» în campaniile electorale", a spus ea. Foto: Gabriela Firea / Facebook

Gabriela Firea a anunţat sâmbătă că nu va intra în cursa pentru Primăria Bucureşti. Într-un mesaj pe Facebook, Firea a scris că "voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura", subliniind că "doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor".

"Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine. Să nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative.

Ori de câte ori am început un proiect - privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.

Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc", a spus ea.

Ea a adăugat faptul că "în viață trebuie să facem alegeri".

"Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.

Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare.

În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.

Viața ne-a demonstrat că nu există primari «care nu au făcut nimic» şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis «pe cuvânt de onoare» în campaniile electorale. Dar, din păcate, dubla măsură şi apreciere au funcționat, în detrimentul unei corecte informări a cetățenilor", a adăugat ea.

Ea a spus că va acorda "susţinere totală" social-democratului care va candida, subliniind că "nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi".

"Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte.

Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul «deocamdată», apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați «iepuraşi», menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi.

Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală", a subliniat ea.

Mai mult, Firea a spus că "ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental".

"Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut. Este adevărat că, în această perioadă, ne-am fi dorit să obținem un acord în Coaliție pentru un candidat unic. Ne-am fi maximizat șansele de reușită.

Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal.

Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD - un partener corect de guvernare. Şi totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne", a continuat ea.

Ea încheie mesajul spunând că speră ca "această campanie va fi una despre Capitală şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidați, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri".

"Încă mai cred că era un bun moment pentru a demonstra cu toții că, aşa cum am dovedit maturitate politică în interesul românilor la guvernare, aşa am fi putut agrea un «Pact pentru București» - un oraș european căruia îi este necesar un bun manager, un administrator destoinic şi ferm, un om cu viziune administrativă, capabil să fie permanent în dialog cu cetățenii, ministerele, primarii de sectoare şi din zona limitrofă - județul Ilfov, dar şi susținere politică în Consiliul General pentru proiecte de anvengură.

Sper că această campanie va fi una despre Capitală, despre viața bucureștenilor, soluții la multitudinea de probleme sistemice şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidați, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri. S-a tot întâmplat aşa şi iată care este rezultatul: un oraș abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranță!

Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București şi președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea", a concis ea.

"PSD va decide până la sfârșitul săptămânii viitoare cine va fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria municipiului București (PMB)", a anunțat Sorin Grindeanu pe 24 octombrie. Președintele interimar al PSD a adăugat că în acest moment se fac măsurători pentru a stabili cine este candidatul sau candidata care va intra în cursa electorală.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD are mai multe variante în vedere pentru primăria Capitalei: Robert Negoiță, Daniel Băluță sau Florin Manole, rămânând cu trei potenţiali candidaţi acum că Gabriela Firea a anunţat că nu va candida.