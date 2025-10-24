Sorin Grindeanu anunță că PSD are „destul variante” pentru Primăria Capitalei: Negoiță, Băluță, Firea. Când va lua o decizie

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor avea loc în 7 decembrie.Foto: Agerpres

PSD va decide până la sfârșitul săptămânii viitoare cine va fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria municipiului București (PMB), a anunțat Sorin Grindeanu. Președintele interimar al PSD a adăugat că în acest moment se fac măsurători pentru a stabili cine este candidatul sau candidata care va intra în cursa electorală.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD are mai multe variante în vedere pentru primăria Capitalei: Robert Negoiță, Daniel Băluță, Gabriela Firea sau Florin Manole.

„Vom decide în aceste zile. Vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti. Acolo avem primari de sectoare, trei.

E şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă, Sectorul 3, Daniel Băluţă, Sectorul 4, este şi Gabi Firea. Este şi Florin Manole, care este ministru şi preşedinte Sector 1.

Avem destule variante. Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota în forurile statutare candidatul sau candidata”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Târgoviște.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în direct la Antena 3 CNN, că, cel mai probabil, candidatul PNL la Primăria Capitalei va fi Ciprian Ciucu, care în prezent este primarul Sectorului 6. „Au fost trei colegi testaţi, cel mai bine clasat a fost Ciprian Ciucu”, a spus prim-ministrul și președintele PNL.

Candidatul USR este fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

Partidele din Coaliția de guvernare au decis că fiecare va avea candidatul propriu în această competiție electorală și au agreat că nu își vor retrage candidații în favoarea unui alt partid.

Întrebat despre aceste alegeri, președintele Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, a precizat că are o preferință, însă a evitat să dea un nume și s-a rezumat la a enumera calitățile pe care ar trebui să le aibă viitorul primar.

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor avea loc în 7 decembrie.