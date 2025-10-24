Nicușor Dan, despre candidații la Primăria Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl susține pe Cătălin Drulă la alegerile locale din București / Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații vineri dimineața, la Bruxelles, despre candidații la Primăria Capitalei. Acesta a precizat că are o preferință, însă a evitat să dea un nume și s-a rezumat la calitățile pe care ar trebui să le aibă viitorul primar.

Șeful statului a susținut, la Bruxelles, declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului European.

Acesta a fost întrebat dacă îl susține pe Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință. Bineînțeles că există, în opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și corespondent calități pe care primarul ar trebui să le aibă.

Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare. Judecați dumneavoastră”, a declarat Nicușor Dan.

Guvernul a decis oficial data alegerilor din București

Guvernul a stabilit oficial, joi, data alegerilor locale parțiale din București și alte 12 localități din țară. Primarii vor fi aleși pe 7 decembrie. De asemenea, tot în prima duminică din decembrie, locuitorii din Buzău își vor alege președintele Consiliului Județean.

Executivul a adoptat două hotărâri privind organizarea alegerilor locale parțiale.

A fost stabilit și calendarul depunerii candidaturilor. Campania electorală va fi de doar 15 zile, fiind alegeri parțiale termenele sunt reduse la jumătate, și va începe pe data de 22 noimebrie.